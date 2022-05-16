16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:35:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:35:00
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Kaynak: AA
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Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği aktarıldı.
Gelecek saatlerde yeni başbakanın isminin açıklanması bekleniyor.
Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.
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