Fransa Başbakanı Borne'dan sendikalara çağrı
Kaynak: AA
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, emeklilik reformuna karşı grev çağrısı yapan sendikaları "sorumlu davranmaya" çağırdı.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransa'da iktidarın emeklilik reformuna karşı, aralarında CGT Petrol'ün de olduğu çok sayıda sendikanın grev çağrılarına karşın Fransız basınına yaptığı açıklamada, sendikalara "sorumlu davranma" çağrısı yaptı.
Başbakan Borne, "Tabii ki grev hakkı ve protesto hakkı var ancak Fransızları cezalandırmamanın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.
EMEKLİLİK YAŞI
Borne, 10 Ocak'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını belirten Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.
Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve protesto duyurusu yapmıştı.
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