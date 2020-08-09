  • BIST
    1060.59
  • Dolar
    7,2916
  • Euro
    8,5355
  • Altın
    477,1490
İstanbul
23 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü PKK'ya Pençe darbesi
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu
Türkiye içi tarihi gün... Başkan Erdoğan açılış töreninde açıklama yapıyor
Beşiktaş Welinton transferini bitirdi
Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 165 bini aştı
Aydos Ormanı'nda korkutan yangın
Bakan Akar ve komutanlar sınır noktasında!
Başkan Erdoğan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri'nde incelemelerde bulundu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
Kuru meyve ihracatçılarından Bakan Pakdemirli'ye tarım ilacı teşekkürü
Nijerya'da valilerden hükümete Boko Haram çağrısı
Suudi Arabistan'dan Trump'a 'Katar'ı işgal edelim' teklifi!
Belediye başkanının dikkati yavru kediyi hayatta tuttu
"İğrenç hakaretleri, ifade özgürlüğü diye pazarlayamazsınız"
Komşuda Türkiye hasreti: Bir an evvel gelmek istiyorlar
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Putin'den gerçekleri özetleyen bir mektup aldık
Umman'daki yeni yönetim Türkiye ile daha fazla yakınlaşmaya yöneliyor
Bakan Koca: Profilinizden bir mesaj verin
Bakan Akar sınırın sıfır noktasında!
Konya'da doğalgaz faciası! Ekipler intikal ediyor
Kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Sivas'ta toprağa verildi
Soygun girişiminde bacağından vuruldu! Mahkemede suç ortağını savundu
Kasımpaşa Mehmet Altıparmak ile anlaştı
09 Ağustos 2020 Pazar 15:51:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 16:04:00

Foreign Policy: Trump, Suudi Arabistan'ın Katar'ı işgal teklifini reddetti

ABONE OL

ABD'de yayın Foreign Policy, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in ABD Başkanı Donald Trump'a "Katar'ı işgal etme" teklifinde bulunduğu ve bu teklifin reddedildiğini yazdı.

Amerikan Foreign Policy gazetesi, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ABD Başkanı Trump'a Katar'ın işgalini önerdiği, Trump'ın ise bu öneriye karşı çıktığını ileri sürdü.

Amerikan Foreign Policy gazetesi, Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a, Haziran 2017'de abluka uyguladıktan sonra Katar Devleti'ni işgal etmesini önerdiğini iddia etti.

TRT Haber'in haberine göre, gazete doğu bölgesindeki krizler ve Körfez kriziyle ilgili bir haberde, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in, Katar'a uygulanan ablukadan bir gün sonra, 6 Haziran 2017'de Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Katar'ın işgalini önerdiğini, ancak ABD Başkanının bu öneriyi şiddetle karşı çıktığını belirtti.

Gazete, Washington'un daha sonra Kuveyt'ten Körfez İşbirliği Konseyi sınırları içindeki çatışmayı çözmek amacıyla arabuluculuk yapmasını istediğine dikkat çekti.

KATAR ABLUKASI

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Mısır, Haziran 2017'de, Katar'a yönelik bölgeyi istikrarsızlaştırıp terörizmi destekleme gibi suçlamalarda bulunmuş, Doha yönetimi ise tüm ithamların asılsız olduğunu bildirmişti.

Söz konusu ülkeler, uygulamaya koydukları ablukayı kaldırmak için Katar'a Al Jazeera kanalının kapatılmasının da içinde yer aldığı 13 şart öne sürmüştü.

Ancak Katar şartların egemenliğini ihlal edilmesi anlamına geldiğini belirterek, şartları kınayarak yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC), bu süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in 4 bin 275 kere insan haklarını ihlal ettiğini duyurmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER