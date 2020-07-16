Flaş iddia! Trump geri adım attı: Yaptırım uygulamayacak

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16 Temmuz 2020 Perşembe 12:18:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 12:23:00

Trump geri adım attı: Yaptırım uygulamayacak

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin ile gerilimi yükseltmek istemediği için Çinli üst düzey yetkililere uygulanması planlanan yaptırımları şu an uygulamayacağı iddia edildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Pekin ile yaşanan gerilimi daha fazla yükseltmek istememesinden dolayı Çinli üst düzey yetkililere uygulayacağını belirttiği yaptırımları şu an için uygulamayacak.

HAFTALARDIR DEVAM ETTİRDİĞİ HIRÇIN TUTUMU İLE TERS DÜŞTÜ

Trump'ın salı günü Hong Kong Özerklik Yasası'nı uygulamadan önce aldığı 'kısıtlamaları devam ettirmeme kararı' Çin'in koronavirüs pandemisindeki sorumluluğu ve Hong Kong Özerk idari bölgesine yönelik gelişmeler üzerine haftalardır devam ettirdiği hırçın tutumu ile ters düştü.

Söz konusu yeni yasa Hong Kong'un özerkliğini zedeleyen birincil suçlulara karşı yaptırım çağrısında bulunuyor fakat yönetimin hemen harekete geçmesini gerektirmiyor.

Kaynaklara göre, Trump kararını değiştirmeden önce, ekibi aralarında Hong Kong Lideri Carrie Lam ve Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng'in isimlerinin de olduğu bir yaptırım listesi hazırlamıştı.

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