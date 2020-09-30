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30 Eylül 2020 Çarşamba 08:11:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 08:17:00

FKÖ'den Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'a istifa çağrısı: Güvenirliğini yitirdi, derhal bu görevinden istifa etmeli

Kaynak: AA

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Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat, BAE ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını kınamayan "Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın, güvenirliğini yitirdiği ve Arap Birliği'nin genel sekreterliğini yürütemeyeceği kanısındayım. Dolayısıyla derhal bu görevinden istifa etmesi gerekiyor.' ifadesini kullandı.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin'in resmi televizyonuna yaptığı açıklamada Ürdün, Mısır, Fas ve Tunus'un Filistin büyükelçileriyle bir araya geldiğini belirterek, "Büyükelçilerle, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), genel sekreterliğini Ahmed Ebu El-Gayt'ın yaptığı Arap Birliği'nin sözleşmelerine, Arap Birliği zirve kararlarına ve Arap Barış Girişimi'ne aykırı olduğunu konuştum." dedi.

Ureykat, Ebu Gayt'ın, BAE ile Bahreyn'in İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasını meşrulaştırdığına vurgu yaparak, "Ebu Gayt'ın, güvenirliğini yitirdiği ve Arap Birliği'nin genel sekreterliğini yürütemeyeceği kanısındayım. Dolayısıyla derhal bu görevinden istifa etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ebu Gayt'ın, Arap Birliği Genel Sekreteri olarak, Filistin davasının tasfiye edilmesini, Doğu Kudüs'ün Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi ile birlikte İsrail'in egemenliğinde olmasını kabul ettiğine dikkati çeken Ureykat, "Arap Birliği Genel Sekreteri'nin, Arap ülkeleriyle İsrail'in normalleşmesinin karşılıksız olarak pazarlayıcı olması derecesine ulaşmasını akıl almıyor." ifadesini kullandı.

Ureykat ayrıca Ebu Gayt'ın, "normalleşmeyi meşrulaştırmaya" ilişkin sözleriyle, Arap ülkelerinin İsrail ile karşılıksız bir şekilde normalleşmesinin yolunu açtığını kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülkesinin, Körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine tepki olarak Arap Birliği dönem başkanlığından feragat etme kararı aldığını duyurmuştu.

Telekonferans aracılığıyla, 9 Eylül'de Filistin başkanlığında yapılan dışişleri bakanları düzeyindeki Arap Birliği toplantısında, "İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini" kınayan bir karar çıkamamıştı.

Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

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