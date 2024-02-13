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FKÖ: İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki 60 kadın adeta mezarlıkta yaşıyor
13 Şubat 2024 Salı 18:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 18:00:00

FKÖ: İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki 60 kadın adeta mezarlıkta yaşıyor

Kaynak: AA

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Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki 60 Filistinli kadının dünyadan izole edilerek çok zor şartlar altında adeta mezarlıkta yaşamaya mahkum edildiğini açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in kuzeyindeki Damon Hapishanesi'nde tutulan Filistinli kadınların durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Damon Hapishanesi'ndeki Filistinli kadınlarla iletişim kurulamadığı ve avukatların ziyaretine de büyük kısıtlamalar getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Damon Hapishanesi'nde tutulan 24 yaşındaki Dina Huri'nin "Mezarlıklarda yaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden uygulamalar nedeniyle bu yıl İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için durumun çok daha zor olduğunu ifade etmişti.

Etiketler : Esirler Filistin İzolasyon İSRAİL KADIN ESİRLER
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