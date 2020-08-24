  • BIST
    1108.44
  • Dolar
    7,3809
  • Euro
    8,7086
  • Altın
    457,2730
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya'da günlük yeni vaka sayısı binin altına geriledi
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümünde bölgenin kalkınması sürüyor
Sistinozis geç teşhis edilirse böbrek tutulumu kaçınılmaz oluyor
MSÜ-2020 harp okulları sınav sonuçları açıklandı
ABD, Libyalı yetkililerle ülkede ateşkesin uygulanmasını görüştü
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Kartal AİHL'den bilim tarihi temalı STEM eğitimi
ABD'de Cumhuriyetçiler başkan adaylığına resmen Trump'ı gösterdi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Moody's: Pandemi perakendeyi dönüşümünü hızlandırmaya zorluyor
Zarif'ten, BAE'ye silah satışı için açık kapı bırakan Pompeo'ya tepki
ABD'deki davada, Halk Bankası'nın reddihakim başvurusu kabul edilmedi
ABD'deki başkanlık yarışını anketlerde Biden önde götürüyor
Bakan Kurum müjdeyi verdi! Selden etkilenen Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut yapılacak
Zelenskiy, girişimcileri ve yatırımcıları Ukrayna'ya çağırdı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimi yeni normalin bir gereği olarak algılamalıyız
Türkiye yarın savaş gemileriyle deniz eğitimi yapacak
Hindistan'da bina çöktü: En az 90 kişi mahsur kaldı
MSB, Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
FETÖ firarisi sunucu Erhan Akkuş tutuklandı
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turuna Kovid-19 engeli
Rusya'nın koronavirüs aşısını alacak ilk ülke belli oldu
Antalya'da bir koya "Oruç Reis" adı verilecek
24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:16:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:16:00

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümünde bölgenin kalkınması sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümünde, örgütten kurtarılan bölgede kalkınma sürüyor.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümü açılışlarla kutlandı.

Açılışa, Dışişleri Bakanlığı Suriye'den Sorumlu Genel Müdürü Selçuk Ünal, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali yardımcıları Fehmi Sinan Niyazi, Ömer Yılmaz ve Bünyamin Bilgin ile Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır Hariri, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, TSK komutanları, SMO komutanları ve STK temsilcileri katıldı.

Kutlamalar, harekat sırasında şehit düşen Mehmetçik ve SMO askerlerinin anısına saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Törende, harekat kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Çobanbey beldesindeki gümrük binası, yerel meclisin yeni binası ve ticaret odası binası hizmete açıldı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, törende yaptığı konuşmada, bölgenin harekat ile güvenliğe kavuştuğunu belirterek, sivillerin SMO ve Türk askerleri sayesinde evlerine kavuştuğunu dile getirdi.

Mustafa, harekatın DEAŞ ve YPG/PKK terör örgütlerinin planlarını yerle bir ettiğini vurgulayarak, bölgedeki hayatın normale kavuşması için de geçici hükümetin gerekli hizmetlerin ulaştırılmasını koordine ettiğini kaydetti.

"RASULAYN GÜMRÜK KAPISI" MÜJDESİ

Gümrükler Genel Müdürü Gümüş, bölgede ticaretin önemine dikkati çekerek, "Ticaret, zenginliğin kapısını açan kapıdır. Bu anahtar olmadan bu kapıdan içeri girilmez. Şu an üzerinde bulunduğumuz bereketli topraklar tarihte ticaret kurallarının yazıldığı ilk topraklardır. Bu topraklar ticaretin ve medeniyetin topraklarıdır." dedi.

Bölgede ticaretin arttırılması için önemli çabalar sarf ettiklerini belirten Gümüş, Suriye ile halihazırda 6 aktif gümrük kapısının olduğunu anımsattı.

Gümüş, YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Rasulayn ilçesindeki gümrük kapısını da yakın zamanda faaliyete geçireceklerinin müjdesini verdi.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZLE TERÖRİSTLERE KARŞI SAVAŞTIK"

Dışişleri Bakanlığı Suriye Dairesi Genel Müdürü Ünal da konuşmasında Türkiye’nin Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Ünal, “Suriye halkına ve Suriye’nin geleceğine kasteden, ulusal güvenliğimizi tehdit eden teröristlere karşı ordumuzla sahaya indik. Suriyeli kardeşlerimizle teröristlere karşı savaştık, şehitler verdik." ifadelerini kullandı.

Suriye’de barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ettiklerini belirten Ünal, Suriye’deki ihtilafın sadece barışçıl yollarla çözüme kavuşacağına inandıklarını vurguladı.

Ünal, bölgenin daha da kalkınacağını belirterek, verilen hizmette emeği geçenlere teşekkür etti.

"BÖLGEDE GÜVENLİĞİ SAĞLADIK"

Kilis Valisi Soytürk, bölgenin kalkınması için ilgili bakanlarla çeşitli projeler yürüttüklerinin altını çizerek, "Evet, güvenliği sağladık. Bunu nasıl sağladık? Yerel meclisler, Şurta (polis) ve Suriye Milli Ordusu artık koordinasyon içerisinde çalışıyor, bölgede terör eylemlerine izin vermiyor. Olabildiğince daha az olay oluyor, istihbaratımızın da çok önemli katkıları var." dedi.

Vali Soytürk, yolları, okulları, camileri onardıklarını dile getirerek, Çobanbey'de de kalkınma ve istihdama büyük katkı sağlayacak organize sanayi bölgesi için de çalışmalar yürüttüklerinin bilgisini paylaştı.

"MİLLİ ORDUMUZ VE TÜRK ASKERLERİNİN KANLARI BİRLEŞTİ"

Suriye muhalefeti çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Hariri de konuşmasında, Fırat Kalkanı Harekatı'nın önemine vurgu yaparak, "Terör örgütüne karşı verilen mücadelede milli ordumuz ve Türk askerlerinin kanlarını birleşti." diye konuştu.

Nasır, Suriye halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, bölgede her türlü kalkınma çalışmalarına destek olacaklarını kaydetti.

Katılımcılar, tören alanına barışı temsil eden zeytin ağaçları dikti.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyinde 24 Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatarak, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimleri 217 gün içinde terörden arındırdı.

Kahraman Mehmetçik ve SMO askerleri Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi.

Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER