Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Fırat Kalkanı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendiği bildirildi.
Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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