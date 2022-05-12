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12 Mayıs 2022 Perşembe 14:20:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 14:20:00

Finlandiya'nın 'NATO üyeliği' açıklamasına Rusya'dan yanıt! "Rusya için tehdit oluşturuyor"

Kaynak: AA

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için "kesin" bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu yapmak istemesi üzerine açıklamalarda bulunarak Finlandiya'nın NATO'ya başvurması halinde memnuniyetle karşılanacağını, üyelik sürecinin hızlı olacağını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvurma kararı almasını değerlendirdi.

NATO'nun genişlemesinin, bölgedeki güvenliği ve istikrarı artırmadığını savunan Peskov, "Rusya'nın, Finlandiya'nın NATO girişiyle ilgili yanıtı, NATO askeri altyapısının sınırlardaki ilerleme derecesine bağlı olacak." dedi.

Gazetecilerin, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtlayan Peskov, "Kesinlikle öyledir." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya'nın durumu analiz edeceğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

NATO'DAN FİNLANDİYA'YA SICAK MESAJ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu yapması halinde memnuniyetle karşılanacağını, üyelik sürecinin hızlı olacağını bildirdi.

Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in "gecikmeden NATO üyeliğine başvurulması gerektiğini" bildiren ortak açıklaması hakkında yazılı değerlendirmede bulundu.

Ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, bunun Finlandiya'nın egemen kararı olduğunu, NATO'nun karara saygı gösterdiğini vurguladı. Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:

"Finlandiya, üyelik başvurusu yapmaya karar verirse NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır. Finlandiya, NATO'nun en yakın ortaklarından biri, olgun bir demokrasi, AB üyesi ve Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayan önemli bir ülkedir. NATO üyeliğinin hem Finlandiya'nın hem de NATO'nun güvenliğini güçlendireceği hakkında Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Marin ile aynı fikirdeyim. Üyelik, NATO'nun kapılarının açık olduğunu, Finlandiya'nın kendi geleceğine karar verdiğini gösterecektir."

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin, bugün yaptıkları ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini ifade etmişti.

İsveç'in de gelecek günlerde NATO'ya katılma kararını duyurması bekleniyor.

NATO, her iki ülkenin üyeliğine sıcak bakıyor ve üyelik sürecinin hızlı olması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkenin başvuru yapması halinde "resmi üyeliğin tamamlanmasına kadar geçecek sürede" Finlandiya ve İsveç'in güvenliklerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılabileceğini daha önce söylemişti.

Etiketler : Dmitriy Peskov NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO
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