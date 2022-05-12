VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı
ABD: Bir numaralı ekonomik sorunumuz enflasyon
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet önlenecek
Rize-Artvin Havalimanı'nda son adım
"Cezalandırma atışları" sonucunda 21 terörist etkisiz hale getirildi
Samanyolu'nun merkezi görüntülendi
TUSAŞ gümbür gümbür geliyor
32 aydır Topkapı'da sergileniyor
"Karadeniz'e yaptığımız yatırımlar kilit önem taşıyor"
Başkentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 41'i geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı
Yargıtaydan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine onama
Adım adım savaşa yürüyorlar
Sınırı böyle geçmişler!
"Tokyo'da gururlandık sıra Paris'te"
Finlandiya'nın "NATO üyeliği" açıklamasına Rusya'dan yanıt!
Kripto paralarda büyük çöküş!
Tokayev'in Türkiye ziyareti Kazak basınında büyük yankı buldu
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
TUŞAŞ'tan büyük başarı! Türkiye şampiyonu oldu
Petrol ve doğalgazda yeni dönem!
Türkiye'siz çözüm yok
Yunanistan'dan provokasyon hazırlığı!
Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!
12 Mayıs 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 17:00:00

Finlandiya'nın kararı ortalığı karıştırdı! Rusya ve NATO'dan peş peşe açıklamalar

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya,Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde, "Hem askeri-teknik hem de diğer nitelikte misilleme adımları atmak zorunda kalacağız" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri hem de diğer nitelikte misilleme adımlar atmak zorunda kalacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvuru kararı, bu ülkenin dış politikasında "köklü bir değişiklik" olarak nitelendirildi.

Finlandiya'nın on yıllardır askeri bağlantısızlık politikasının, Kuzey Avrupa bölgesinde istikrara hizmet ettiği ve Finlandiya'nın güvenliğini sağladığı belirtilen açıklamada, askeri faktörün rolünün sıfıra inmesinin Rusya ile Finlandiya arasındaki iş birliği ve ortaklığın temeli olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Rusya'nın Finlandiya'ya karşı düşmanca niyeti olmadığına dair güvencesinin Helsinki'ye askeri bağlantısızlık politikasını sürdürmesinin avantajları konusunda ikna ettiği kaydedilerek, "Finlandiya tarafını ittifaka üye olmaktan başka bir alternatifin olmadığına şiddetle ikna eden NATO'nun amacı açıktır: Rusya sınırlarına doğru genişlemeye devam etmek, ülkemize yönelik askeri bir tehdit için başka bir kanat oluşturmak." ifadeleri kullanıldı.

- "HELSİNKİ, BÖYLE BİR HAREKETİN SORUMLULUĞUNUN VE SONUÇLARININ FARKINDA OLMALIDIR"

Finlandiya'nın topraklarını Rusya ile çatışma alanına çevireceğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Helsinki, böyle bir hareketin sorumluluğunun ve sonuçlarının farkında olmalıdır. Finlandiya'nın NATO'ya katılımı, Kuzey Avrupa bölgesinde istikrar ve güvenliği koruyarak Rusya-Finlandiya ikili ilişkilerine ciddi zarar verecek. Rusya, bu bağlamda ortaya çıkan ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri-teknik hem de diğer nitelikte misilleme adımları atmak zorunda kalacaktır."

Açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının uluslararası yasal yükümlülüklerinin, özellikle de tarafların ittifaklara girmeme veya bunlardan birine yönelik koalisyonlara katılmama yükümlülüğünü sağlayan 1947 Paris Barış Antlaşması'nın doğrudan ihlali olacağı kaydedildi.

Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanlığı Finlandiya NATO
Set öncesi okuma provası

Set öncesi okuma provası
Açılış Kenan'dan

Açılış Kenan'dan
Kaçış heyecanı

Kaçış heyecanı
Bu evliliğe karşıyım

Bu evliliğe karşıyım
Kınalı Hülya

Kınalı Hülya
Bayramda kafasını dinledi

Bayramda kafasını dinledi
ABD'den Bakü'ye

ABD'den Bakü'ye
Destan'a 3 yeni isim

Destan'a 3 yeni isim
Türk halkı çok sıcakkanlı

Türk halkı çok sıcakkanlı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX