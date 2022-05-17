Finlandiya'dan NATO açıklaması! Türkiye'ye uzlaşı mesajı

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17 Mayıs 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 15:00:00

Finlandiya'dan Türkiye'ye uzlaşı mesajı: Aramızdaki durumu çözeceğiz

Kaynak: AA

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto, "Türkiye ile NATO'ya başvuru konusundaki durumu çözeceğimizden eminim" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Türkiye ile NATO'ya başvuru konusundaki durumu çözeceğimizden eminim" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma konusu gündeme gelmiş, iki ülke de NATO'ya resmen başvuracaklarını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Parlamentosu'nda hitaben yaptığı konuşmada, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye ile itirazları konusunda anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Niinistö, "Türkiye'den gelen açıklamalar çok hızlı değişti. Ama eminim ki yapıcı tartışmaların yardımıyla sorunu çözeceğiz." dedi.

İSVEÇ HEYETİ TÜRKİYE'YE GELECEK

Diğer yandan, İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıklamıştı.

Etiketler : Sauli Niinistö NATO üyeliği İsveç hükümeti NATO
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