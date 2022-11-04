Finlandiya'dan Türkiye ve NATO açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Niinisto gazetecilere yaptığı açıklamada "Umarım bu olabildiğince hızlı olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Niinisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya birlikte katılmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.