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04 Kasım 2022 Cuma 14:07:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 14:07:00

Finlandiya'dan Türkiye ve NATO açıklaması

Kaynak: Reuters

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Son Dakika Haberleri.. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö açıklamasında "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylayacağı konusunda iyimserim ve bunun olabildiğince hızlı gerçekleşmesini umuyorum" ifadelerini kullandı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Niinisto gazetecilere yaptığı açıklamada "Umarım bu olabildiğince hızlı olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Niinisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya birlikte katılmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.

Etiketler : Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Türkiye NATO
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