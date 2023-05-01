Finlandiya ve Lübnan'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı
Kaynak: AA
Finlandiya ve Lübnan'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.
Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.
Finlandiya'da toplam 6 bin 791 kayıtlı seçmen bulunuyor.
Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, vatandaşların oy kullanmaya sabah 09.00 itibarıyla başladıklarını belirterek, "Her şey yolunda gidiyor. Vatandaşlarımızın ilgisi memnuniyet verici. Sandık kurullarımız tamam. Müşahitlerimiz seçimi hazırlık sürecinin başından itibaren izliyor." ifadelerini kullandı.
LÜBNAN
Seçmenler, başkenti Beyrut'ta kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.
Lübnan'da toplam 8 bin 336 kayıtlı seçmen bulunuyor.
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, "1-7 Mayıs tarihleri arasında sandıklarımız seçmenlere açık olacaktır. Bugün sabahtan itibaren vatandaşlarımız oy kullanımına başladı. Lübnan'da 8 bin 300'den fazla seçmenimiz var. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde oy verme işlemini yapabilmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.
- Finlandiya ve Lübnan'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı
- Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle görüştü
- "(Ukrayna'da barış için) Devam eden bir misyon söz konusu"
- Sudan'da Ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkes ilan etti
- İngiltere'nin monarşi tarihinde ilk kez kadın rahipler taç giyme töreninde yer alacak
- Güney Kore liderinin ABD ziyareti, Kuzey Kore ve çip meselesiyle Çin'in gündemindeydi