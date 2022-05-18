Finlandiya ve İsveç resmen başvurdu

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18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:34:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:13:00

Finlandiya ve İsveç resmen NATO'ya başvurdu

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Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya akredite olan büyükelçileri, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e NATO'ya başvurularını resmi olarak yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO nezdinde akredite Büyükelçisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO nezdinde akredite büyükelçisi Axel Wernhoff'un sunduğu başvuruları kabul etti.

İsveç ve Finlandiya, üyelik için NATO'ya resmi başvuru yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı.

Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO güvenliğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız."

Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.

Etiketler : İsveç Finlandiya NATO Stoltenberg
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