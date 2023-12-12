VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Kargo iade masrafları' iddialarına yalanlama: Tüketiciler ödemeyecek
Başkan Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
Finlandiya, Rusya ile olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatmıştı: 2 sınır kapısı yeniden açılacak
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, görevinde istifa etti.
Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı
ABD'li Yahudi Profesor Finkelstein'den Gazze mesajı: "İsrail barbarlığına karşı çıkanlar hedefte"
12 Aralık 2023 Salı 18:26:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 18:26:00

Finlandiya, Rusya ile olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatmıştı: 2 sınır kapısı yeniden açılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akınını durdurmak için olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatan Finlandiya, iki sınır kapısının 14 Ocak'a kadar yeniden açma kararı aldı.

Rusya üzerinden yasa dışı geçişleri durdurmak için olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatan Finlandiya, kısa süreliğine 2 sınır kapısını yeniden açma kararı aldı.

Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akınıyla mücadele için 24 Kasım'da olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatan Finlandiya, kısa süreliğine 2 sınır kapısını yeniden açma kararı aldı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo yaptığı açıklamada, Vaalimaa ve Niirala sınır geçiş noktalarının 14 Aralık'ta yeniden açılacağını duyurarak, "Kısıtlamaları kaldırmadığımız sürece bir iyileşme olup olmadığını doğrulayamayız. Bu olay devam ederse bu sınır geçiş noktalarını kapatacağız" dedi.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen ise, söz konusu iki sınır kapısının 14 Ocak'a kadar açık kalacağını belirterek, göç hareketinin yeniden başlaması halinde hükümetin hızla reaksiyon göstereceğini ifade etti.

Rusya ile bin 340 kilometre ortak sınıra sahip olan Finlandiya, Rusya'nın kaçak göçü teşvik ettiği yönündeki iddiaları sonrası 24 Kasım'da Rusya ile olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatmış, sadece kuzeydeki Raja-Jooseppi Sınır Kapısı'nın açık bırakmıştı.

Etiketler : RUSYA FİNLANDİYA SINIR KAPISI
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
Her rolde kendimi keşfediyorum

Her rolde kendimi keşfediyorum
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX