VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan sağlık çalışanları için açıklama
Yurt dışında çalışan Türk işçilere vergi istisnası hazırlığı
1400 anaokulu ve 10 bin ana sınıfına eğitim materyali götürecek tırlar yola çıktı
Boris Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
Etiyopya, isyancılara silah taşıyan kargo uçağını düşürdüğünü ileri sürdü
İzmir'de sağanak etkili oluyor
Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma yardımı yapacaklarını açıkladı
THY, Sakarya Bisiklet Festivali'nin ana ulaşım sponsoru oldu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Gruplara kalmak istiyoruz
Gölbaşı'ndaki özel hayvanat bahçesinin ruhsatı iptal edildi
Başkan Erdoğan'dan uluslararası müteahhitlik hizmetleri için 75 milyar dolar hedefi
"Yurt dışı müteahhitlik sektörünün yıllık proje tutarı 30 milyar doları geçecek"
KFOR, Kosova'nın kuzeyinde barikat kurulmasına izin vermeyeceklerini açıkladı
Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Finlandiya polisi Başbakan Marin'in parti videoları hakkında işlem başlatmayacak
Mor bahçelerde hasat telaşı
Balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor
Lara, 1 ayda 485 kilometre yol katetti
8 bin metal parayla Selahaddin Eyyubi portresi
Kara deliğin sesi kaydedildi
Kepçede hamakla tehlikeli eğlence
Sinemada engelsiz müzik buluşması
Bakan Akar duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en etkilisi
İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 19.21 zam!
24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:12:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:13:00

Finlandiya polisi Başbakan Marin'in parti videoları hakkında işlem başlatmayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Finlandiya polisi, Başbakan Sanna Marin'in şikayette bulunulan parti videoları hakkında işlem başlatmayacağını açıkladı.

Fox News'in haberine göre, Helsinki emniyetinden yapılan açıklamada, Marin'in videolardaki davranışları hakkında üç şikayet alındığı ve videonun içeriği hakkında ön inceleme yapıldığı belirtildi.

Müfettiş Teemu Jokinen, videolarda suç sayılacak herhangi bir davranışın görülmediğini, videolarla ilgili işlem başlatılmayacağını söyledi.

Başbakan Marin de Finlandiya'nın Lathi şehrinde yaptığı konuşmada göz yaşlarını tutamayarak "Bu, hayatımda kolay olmayan bir haftaydı. İnsanların boş zamanlarımızda ne yaptığımızdan çok işte ne yaptığımızla ilgilendiğine inanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen yaşam tarzını değiştirmeyeceğini söyleyen Marin, "Benim yaşımdaki birçok insanla hemen hemen aynı olan bir ailem, iş hayatım var, arkadaşlarımla geçirmek için boş zamanım da var. Şimdiye kadar nasılsam yine aynı kişi olacağım ve bunun kabul edileceğini umuyorum." diye konuştu.

Marin, konuşmasının sonunda yaşadıklarından ders çıkaracağını ve işini şimdiye kadar yaptığı gibi yapmaya devam edeceğini kaydetti.

BAŞBAKAN'IN SIZDIRILAN GÖRÜNTÜLERİ

Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.

Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla "çılgınca" dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

Başbakan Marin, düzenlediği basın toplantısında, "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamıştı. Arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirten Marin, yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti. Marin'in uyuşturucu testinin sonucu negatif çıkmıştı.

Bu arada, Finlandiyalı kadınlar dans ederken ve parti yaparken çektikleri videolarını sosyal medya hesapları üzerinden "Sanna ile dayanışma" etiketiyle paylaşarak Marin'e destek olmuştu.

Etiketler : sanna marin finlandiya başbakanı video
Gelin-kaynana hiç ayrılmıyor

Gelin-kaynana hiç ayrılmıyor
Değerlerimizi kaybettik

Değerlerimizi kaybettik
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
Toplama albüm

Toplama albüm
Festival coşkusu

Festival coşkusu
İmparatoriçenin doğum günü

İmparatoriçenin doğum günü
Bodrum gecesi

Bodrum gecesi
'Çocukluğum Zararda'ya 1 milyon sevinci

'Çocukluğum Zararda'ya 1 milyon sevinci
youtube'da var konserde yok

youtube'da var konserde yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes