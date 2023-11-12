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Finlandiya ile İşgalci İsrail arasında 317 milyon avroluk anlaşma
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12 Kasım 2023 Pazar 18:15:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 18:15:00

Finlandiya ile İşgalci İsrail arasında 317 milyon avroluk anlaşma

Kaynak: AA

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Finlandiya ile İsrail "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için yaklaşık 317 milyon avro değerinde anlaşma imzaladı.

Finlandiya ile İsrail arasında "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için yaklaşık 317 milyon avroluk anlaşma imzalandı.

İsrail Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, anlaşmaya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, iki ülke yaklaşık 317 milyon avro değerindeki "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için anlaşma sağladı.

Açıklamada, "Davut Sapanı; balistik füzeler, seyir füzeleri, uçaklar ve insansız hava araçları dahil olmak üzere gelişmiş tehditleri önlemeye yönelik dünyanın önde gelen sistemlerinden biridir." ifadesine yer verildi.

Etiketler : İSRAİL FİNLANDİYA ANLAŞMA
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