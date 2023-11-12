Finlandiya ile İşgalci İsrail arasında 317 milyon avroluk anlaşma

Finlandiya ile İşgalci İsrail arasında 317 milyon avroluk anlaşma

Finlandiya ile İsrail arasında "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için yaklaşık 317 milyon avroluk anlaşma imzalandı.

İsrail Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, anlaşmaya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, iki ülke yaklaşık 317 milyon avro değerindeki "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için anlaşma sağladı.

Açıklamada, "Davut Sapanı; balistik füzeler, seyir füzeleri, uçaklar ve insansız hava araçları dahil olmak üzere gelişmiş tehditleri önlemeye yönelik dünyanın önde gelen sistemlerinden biridir." ifadesine yer verildi.