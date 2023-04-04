Finlandiya bugün NATO'nun 31. üyesi ilan edilecek

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 4-5 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ilk gününde Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini kaydeden Stoltenberg, bunun söz konusu ülkeyi daha güvenli, İttifakı da daha güçlü kılacağını vurguladı.

Stoltenberg, İsveç'in de üyelik sürecinin en yakın zamanda tamamlanması yönündeki temennisini yineledi.

FİNLANDİYA BAYRAĞI NATO KARARGAHINA TÖRENLE ÇEKİLECEK

Finlandiya'nın 31'inci üye olarak NATO'ya katılması dolayısıyla bugün NATO karargahında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün de katılımıyla tören düzenlenecek.

Finlandiya'nın NATO'ya tam üye olması için gerekli resmi prosedürün, NATO'nun 74'üncü kuruluş yıl dönümü olan, aynı zamanda NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının da yapılacağı 4 Nisan'da tamamlanması planlanıyor.

NATO üyesi 30 ülke, Finlandiya'nın ittifaka katılım protokollerini kendi iç süreçlerini yürüterek onayladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in verdiği bilgiye göre, katılım protokolünü son onaylayan ülke Türkiye de bugün belgeyi Washington Anlaşması'nı saklayan ülke olan ABD'ye NATO karargahında teslim edecek.

Bunun ardından Stoltenberg, Finlandiya'ya bildirim yapacak. Finlandiya da kendi katılım belgelerini teslim edecek ve resmen NATO'nun 31'inci üyesi olarak ilan edilecek.

Finlandiya'nın üyeliği dolayısıyla NATO karargahında bugün Brüksel saatiyle 15.30'da tören düzenlenecek. Törende, Finlandiya bayrağı, NATO karargahının girişinde bulunan müttefik ülke bayrakları arasında yerini alacak.

Böylece Finlandiya, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı gün ittifaka 31'inci üye olarak katılmış olacak ve NATO'nun tüm askeri, sivil yapılarında yerini alacak.

Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.