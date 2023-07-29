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29 Temmuz 2023 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 18:30:00

Financial Times'tan çarpıcı iddia: Rusya kendi silahlarıyla vuruluyor

Kaynak: IHA

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İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya'yı ayağa kaldıracak çarpıcı bir iddia ortaya attı. Gazete, Ukrayna'nın, Rusya'da Kuzey Kore'ye ait roketleri kullandığını iddia etti. Gazetede ayrıca Ukrayna Savunma Bakanlığının bu silahları Rus ordusundan ele geçirdiği belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İngiliz Financial Times gazetesinden yeni bir iddia ortaya atıldı. Financial Times, Ukrayna'nın Rusya'da Kuzey Kore'ye ait roket sistemlerini kullandığını yazdı. Gazetede Kuzey Kore'ye ait silahların Ukrayna'nın doğusunda yer alan Bakhmut kenti yakınlarında Ukraynalı askerler tarafından kullanıldığı ve söz konusu silahların Sovyet döneminden kalma çoklu roketatar sistemleri olduğu ifade edildi. Gazetede ayrıca Ukrayna Savunma Bakanlığının bu silahları Rus ordusundan ele geçirdiği belirtildi.

Öte yandan ABD, Kuzey Kore'nin Rusya'ya deniz yolu aracılığıyla askeri teçhizat sağlamakla suçlarken, Ukrayna ordusunun Kuzey Kore'ye ait roketleri kullandığına dair "kesin" kanıtların olmadığı belirtiliyor.

RUS BAKANA FÜZE SİSTEMLERİ TANITILMIŞTI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 26 Temmuz'da Kore Savaşı ateşkesinin yıldönümünün kutlandığı "Zafer Günü" vesilesiyle Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Bakan Şoygu ile Kuzey Kore'nin modernize ettiği ve "Zafer Günü" kutlamaları için tasarlanan yeni askeri teçhizatlarının yer aldığı sergiyi gezmişti. Kuzey Kore lideri, Şoygu'ya Kuzey Kore'nin balistik füze sistemleri ve yeni insansız hava araçlarını (İHA) tanıtmıştı.

Etiketler : Financial Times rusya-ukrayna ukrayna-rusya savaşı kuzey kore
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