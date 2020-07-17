Filistinliler Kudüs'te Ayasofya'nın açılmasını destekledi

Filistin'de işgal altında olan Doğu Kudüs'te, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması sevinçle karşılandı.



İçlerinde Kudüs'ün kanaat önderlerinin de olduğu bir grup Filistinli, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nda buluştu.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in kapıda karşıladığı grup, Türk bayrakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Ayasofya Camii’nin fotoğraflarını taşıdı.

TÜRK BAYRAĞI YAKANLARA TEPKİ

Gruptaki El-Halil Aşiretleri Sözcüsü Vedi el-Cabari, geçen hafta Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan bir grubun Kudüs Başkonsolosluğu önünde Türk Bayrağı yakmasına tepki gösterdi.

MÜSLÜMANLARIN HAKKI

Cabari, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasını desteklediklerini, bunun Müslümanların hakkı olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'YE DESTEK AÇIKLAMASI

Öte yandan Kudüs’ün önde gelenlerinden Şeyh Nureddin er-Recebi de "Bugün burada bulunmamızın sebebi Türkiye halkının ve liderinin Ayasofya’yı ibadete açma kararına destek vermektir." dedi.

Şeyh Recebi, Ayasofya kararının doğru bir karar olduğunu vurgulayarak, buna karşı çıkanların Kudüs ve Filistin’i temsil etmediğini söyledi.

Grup, Büyükelçi Demirer ile toplu fotoğraf çektirdikten sonra Başkonsolosluktan ayrıldı.