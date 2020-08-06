Filistinliler İsrail'in ilhak planını protesto etti

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi bölgesinin kuzeyinde toplanan onlarca Filistinli, İsrail’in işgal, ilhak ve Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerini protesto eden sloganlar attı.

Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin el koyduğu topraklara yakın noktada düzenledikleri gösteride Filistin bayrakları ile İsrail’i protesto eden ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan Fetih Hareketi’nin Tubas kenti sorumlusu İsa Savafta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilerin el koyduğu toprakların yakınında düzenlenen gösteriye katılmasına engel olduğunu belirtti.

Savafta, bu gösterinin İsrail’in ilhak ve Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine karşı düzenlenecek olan gösteriler dizisinin bir parçası olduğunu kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etme planının uygulanabilirliğinin hala mümkün olduğunu söylemişti.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI



ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrailli ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.