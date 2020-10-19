BAE heyetine soğuk duş! Filistinliler Mescid-i Aksa'dan çıkardı

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19 Ekim 2020 Pazartesi 10:54:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 11:06:00

Filistinliler, BAE heyetini camiden çıkardı

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Filistinliler, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya giren BAE heyetini camiden çıkardı.

Filistinli Vadi Hilva Enformasyon Merkezinin Facebook sayfasında yayımlanan görüntülerde İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetinin, cami cemaati tarafından dışarı çıkarılması yer alıyor.

Kayıtlarda bir Filistinlinin, tartıştığı BAE heyetini normalleşme taraftarı olmakla suçladığı, kendileriyle muhatap olmadığını söylediği ve Aksa'dan derhal çıkmalarını istediği görülüyor.

Tartışmanın ardından BAE heyeti, camiyi terk etmek zorunda kalıyor.

Geçen hafta da Umman'dan geldiği belirtilen heyet, Mescid-i Aksa'yı İsrail polisi korumasında ziyaret etmişti. Son zamanlarda Körfez ülkelerinden gelen heyetlerin Aksa'yı İsrail güvenlik güçlerinin kontrolünde ziyaret etmeye çalışmaları dikkati çekiyor.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle imzalanmıştı.

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