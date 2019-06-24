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24 Haziran 2019 11:05 | Pazartesi

Filistinliler ABD'nin düzenleyeceği Manama Çalıştayı'na karşı tek ses

Filistinli gruplar, Bahreyn'in başkenti Manama'da ABD iş birliğiyle düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına karşı tek ses olup boykot çağrısı yapıyor.

Manama'da yarın başlayacak iki günlük çalıştaya karşı çıkan Filistin'deki çeşitli grupların lider kadroları, belki de daha önce hiçbir konuda bu denli hemfikir olma imkanı yakalamamıştı. Filistin davasının tasfiyesinin hedeflendiğini savunan Filistinli grup liderleri, Manama Çalıştayı'nı Filistin halkının sırtına vurulmak istenen bir hançer olarak niteliyor. 

Fetih Hareketi lider kadrosundan Yahya Rabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin davasını yıkmayı hedefleyen konferansa karşı olduklarını daha önce ilan ettiklerini hatırlattı.

"Bu ekonomi çalıştayı Filistin halkına ve haklarına karşı yapılmıştır. Dolayısıyla sonucu da başarısızlık olacaktır." diyen Rabah, Bahreyn'in böyle bir konferansa ev sahipliği yapmasının hiçbir gerekçesi olmadığını dile getirdi. 

Rabah, çalıştayın yalanlar üzerine kurulduğunu ve Filistin halkı tarafından kabul edilmediği için hiçbir değerinin olmadığını ifade etti. 

- "FİLİSTİN HALKININ SIRTINDAN ZEHİRLİ HANÇERLE VURULMASI DEMEKTİR"

Hamas da aralarındaki siyasi anlaşmazlıklara rağmen bu konuda Fetih ile aynı duruşu sergiliyor.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, Manama'da düzenlenecek çalıştayı Filistin davasının tasfiyesini hedefleyen Yüzyılın Anlaşması'nın kabulü için atılan adımlardan biri olarak gördüklerini vurguladı. 

ABD'nin iş birliğiyle düzenlenecek organizasyona bu nedenle karşı çıktıklarını ve boykot çağrısı yaptıklarını belirten Kanu, "Çalıştaya katılmak Filistin halkının sırtından zehirli hançerle vurulması demektir." ifadesini kullandı. 

İslami Cihad Hareketi liderlerinden Ahmed Mudellel de Yüzyılın Anlaşması'nın bölümlerinden biri olarak nitelediği Manama Çalıştayı'na karşı Filistinli tüm tarafları yekvücut olmaya çağırdı. Mudellel, Bahreyn halkının da çalıştaya karşı durmasını istedi.

- "İSRAİL İLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR"

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro Üyesi Meryem Ebu Dakka, Manama Çalıştayı'nda öncelikle İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. 

Ebu Dakka, ABD'nin Filistinlilerin haklarını para karşılığı değiştirmeye çalıştığı bu konferansa tüm Filistinlilerin istisnasız karşı olduklarını dile getirdi.

Manama Çalıştayı'nın yalnızca Filistin'i değil tüm Arap dünyasını yıkmayı hedeflediğini belirten Ebu Dakka, Arap ülkelerine duruşlarını yeniden gözden geçirmeleri ve çalıştayı boykot etmeleri çağrısı yaptı. 

- "ARAPLARIN BOYKOTU ZORUNLULUKTUR"

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Siyahi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife de Filistinlilerin haklarına dönük içerdiği tehlikeler nedeniyle Arap ülkelerinin çalıştayı boykot etmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı. 

Ebu Zarife, "Manama Çalıştayı'nın en önemli görevlerinden birinin Filistinlilere karşı İsrail ve ABD'nin suçlarını kapatmak ve İsrail'i düşman yerine dosta dönüştürmek olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Bahreyn'in başkenti Manama'da 25-26 Haziran'da yapılacak çalıştay, medyada "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen ABD'nin Orta Doğu barış planının ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

AA

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