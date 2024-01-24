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Filistinli kaynak: Ateşkes görüşmeleri devam ediyor, anlaşma sağlanmadı
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24 Ocak 2024 Çarşamba 20:08:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 20:08:00

Filistinli kaynak: Ateşkes görüşmeleri devam ediyor, anlaşma sağlanmadı

Kaynak: AA

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Hamas ile İsrail arasında ateşkes görüşmelerinin devam ettiği ve henüz bir anlaşmaya varılmadığı duyuruldu.

Hamas ile İsrail arasında yürütülen görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Filistinli bir kaynak, Gazze'de ateşkes veya esir takasına ilişkin ön veya nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

"Görüşmeler halen devam ediyor ve Hamas, savaşın tamamen durmasını ve İsrail askeri araçlarının Gazze Şeridi'nden çekileceği kapsamlı bir anlaşma istiyor." diyen Filistinli kaynak, Hamas'ın yakın zamanda aldığı teklifleri incelemeye devam ettiğini ve henüz nihai bir cevap vermediğini kaydetti.

Görüşmelerin son günlerde hız kazandığını söyleyen Filistinli kaynak, uluslararası medyada yer alan Hamas yöneticilerinin Gazze Şeridi'nden çıkarılması yönündeki teklif hakkında şunları kaydetti:

"Bu teklif daha önce yapılmış ve reddedilmişti, şimdi yeni bir teklif var."

SAVAŞIN DURDURULMASI GARANTİ EDİLMEZSE HAMAS TEKLİFİ REDDEDECEK

Yeni teklifin birkaç hafta veya bir aylık bir ateşkes yapılmasına ilişkin olduğunu kaydeden Filistinli kaynak, "Bu (teklif), birkaç hafta veya bir ay süren sınırlı bir süre için bir ateşkesle ilgili; bu süre zarfında esir değişimi gerçekleşir ve ardından savaşın kapsamlı bir şekilde durmasına gireriz." ifadelerini kullandı.

Filistinli kaynak, "bir aylık sürecin ardından savaşın tamamıyla durdurulmasına ilişkin gerçek bir garanti verilmemesi" durumunda Hamas'ın bu teklifi de reddedeceğini sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'la olası bir anlaşmaya varılması yönünde bir teklifte bulunduğunu duyurmuştu.

Etiketler : ateşkes görüşmeleri Hamas-İsrail anlaşma müzakereleri
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