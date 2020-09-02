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02 Eylül 2020 Çarşamba 18:50:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 18:50:00

Filistinli Hanun: İsrail askeri diziyle omzuma çöktüğünde, George Floyd'u hatırladım

Kaynak: AA

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Hanun, "Bir anda kendimi yerde buldum. İsrail askeri diziyle omzuma çöktü. Hareketsiz kaldığım o anlarda ABD'de beyaz polisin öldürdüğü siyahi George Floyd'u hatırladım." dedi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sırasında, yerlerde sürükleyerek darp ettiği Filistinli Hayri Hanun, o anlarda ABD'de polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden George Floyd'u hatırladığını söyledi.

Hanun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için düzenledikleri gösteriye müdahale eden İsrail askerleriyle yaşadığı arbedeyi anlattı.

Tulkerim'in doğusundaki Enebte kentinde oturan 64 yaşındaki Hanun, "Toprağımızı korumak ve yerleşim birimi inşaatına karşı çıkmak için gittik. Silah taşımıyorduk. Filistin bayrağı taşıyorduk. Bedenlerimizle ve sesimizle, bombalara ve mermilere karşı durduk." dedi.

Hanun, İsrail askerlerinin tüfeğini silahsız bir çocuğa doğrultmasını engellemeye çalıştığını belirterek bu nedenle kendisine saldırdıklarını ifade etti.

İsrail askerlerinin saldırısını anlatan Hanun, "Bir anda kendimi yerde buldum. İsrail askeri diziyle omzuma çöktü. Hareketsiz kaldığım o anlarda ABD'de beyaz polisin öldürdüğü siyahi George Floyd'u hatırladım." diye konuştu.

Hanun, işgal bitene kadar "topraklarını savunmaya devam edeceklerini" vurguladı.

İsrail işgali ve baskısı devam ettiği müddetçe direneceğine dikkati çeken Hanun, "Tutuklamalar, saldırılar ve hatta cinayetler bizi yıldıramaz." şeklinde konuştu.

FLOYD'A BENZETİLMİŞTİ

Tulkerm'e bağlı Cebara ve Şufe beldelerindeki Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için dün düzenlenen gösteriye İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında bir İsrail askeri Hanun'un boynuna dizini dayamıştı.

Hanun'a yapılan müdahale AA muhabiri tarafından görüntülenirken, olay ABD'de George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucunda öldürülmesine benzetilmişti.

Bölge sakinleri, İsrailli yetkililerin geçen yıl kendilerine bu topraklarda bir sanayi bölgesi kurmak için yaklaşık 800 dönümlük bir alana el koymayı planladıklarını bildirdiğini belirtiyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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