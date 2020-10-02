Filistinli gruplar: Normalleşme anlaşmalarıyla İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs'e yönelik saldırganlığı arttı

  • BIST
    1145.03
  • Dolar
    7,7748
  • Euro
    9,1244
  • Altın
    475,6150
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri basınla paylaşıldı
Minik Aybüke'nin öldüğü kazada istenen ceza belli oldu
Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde rekor seviyelerde
ABD'de Demokrat başkan adayı Biden ve eşinin Kovid-19 testi 'negatif' çıktı
Filistinli gruplar: Normalleşme anlaşmalarıyla İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs'e yönelik saldırganl ...
Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 sığınmacı kurtarıldı
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec'i transfer etti
İslami Cihad Hareketi: Askıda kalan meseleler Filistin seçimlerini engelleyebilir
Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın
BM'den ABD ve Rusya'ya nükleer silah anlaşmasını 5 yıl uzatma çağrısı
Libya Savunma Bakanı: Siyasi diyaloğa Öfke Volkanı Operasyonu kahramanları da katılmalı
MEB: Mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüz yüze eğitim 5 Eylül'de başlıyor
Gençlerbirliği'nde 4 koronavirüs vakası
YSK'den baro seçimleri ve siyasi parti kongrelerine ilişkin karar
Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Madrid'e giriş ve çıkışlar kapatılıyor
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Terter kentine 2 binden fazla top mermisi attı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kuruyor ...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek
Başkan Erdoğan: Hepimiz zaferle değil, seferle mükellefiz
Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Birçok ilimizde kontrol altına aldık
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Tunceli Ovacık'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
02 Ekim 2020 Cuma 20:16:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 20:16:00

Filistinli gruplar: Normalleşme anlaşmalarıyla İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs'e yönelik saldırganlığı arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistinli gruplar, normalleşme anlaşmalarının Tel Aviv yönetimini, başta işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik olmak üzere Filistinliler üzerindeki ihlallerini arttırma konusunda cesaretlendirdiğini belirtti.

Hamas, İslami Cihad Hareketi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), İsrail'in işgal altındaki Kudüs'e yönelik ihlallerinin artırmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Bazı Arap ülkeleriyle imzalanan normalleşme anlaşmalarının ardından, işgalci İsrail ve yerleşimcilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri konusunda cesareti arttı." dedi.

Kasım, İsrail polisi eşliğindeki fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırması ve Kudüslülerin evlerinin haksız yere yıkılmasının, işgalin etnik temizlik politikasında devam ettiğini ve tüm uluslararası yasa ve normları çiğnediğini kaydetti.

İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Davud Şihab da "İşgalci İsrail'in bugün işlediği ihlal ve saldırganlıklar, normalleşme anlaşmalarının, 'ilhak planlarını ve ihlalleri durdurdu' yönündeki Arap iddialarını yalanladı." ifadelerini kullandı.

Şihab, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlilere ait evleri yıkma ve baskıları artırma girişilerinin ilhak planlarının uygulanması kapsamında olduğunu vurgulayarak tüm İslam ülkelerini İsrail'in bu planlarına karşı durmaları çağrısında bulundu.

FDHKC Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife ise İsrail'in Kudüs'teki işgal politikası, kenti Yahudileştirme ve Müslüman Arap kimliğini değiştirme çerçevesinde, birbirini izleyen hükümetler tarafından belirlenen bir strateji ile yürütüldüğünü ifade etti.

Bazı Arap ülkelerinin normalleşme adımlarıyla İsrail'in saldırganlığının arttığını vurgulayan Ebu Zarife, Filistinliler olarak Kudüs sakinlerinin desteklenmesi ve ihlallere karşı birlik olunması gerektiğini kaydetti.

İsrail, 15 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER