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26 Temmuz 2022 Salı 18:45:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 18:46:00

Filistinli bakandan İsrail'in yerleşim projeleriyle ilgili uyarı

Kaynak: AA

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Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, Kudüs'teki zorlu durumun İsrail'de 1 Kasım'da yapılacak erken genel seçim öncesi "daha tehlikeli" bir duruma geldiği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hedmi, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile bir araya geldi.

Filistinli Bakan, görüşmede, "İşgal makamları (İsrail), yaklaşan İsrail seçimlerini, iki devletli çözümü ortadan kaldıracak büyük yerleşim projelerini uygulamaya koymak için kullanıyor, Kudüs'teki zor durumu daha tehlikeli hale getiriyor. İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü güneyindeki Beytüllahim kentinden ayıracak şekilde binlerce haneli yerleşim projelerini yürürlüğe koymaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail yönetiminin "Mishor Adumim" yasa dışı Yahudi yerleşimi yakınlarındaki E1 projesi için çabaladığını belirten Hedmi, bu projenin Doğu Kudüs'ü Filistin nüfusunun yoğunlukta yaşadığı doğusundan koparmayı amaçladığını dile getirdi.

Hedmi, İsrail yönetimin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği yapılaşma projelerindeki artışı Filistinlilerin mülklerinin yıkımında yükselişin izlediğini söyledi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin mülklerini çıkardığı yeni yasayla Yahudiler adına kaydetmeye başladığına işaret eden Hedmi, bunun yanı sıra şehirdeki gözaltıların ve Filistinlilere saldırıların arttığını ekledi.

Hedmi, "(Fanatik Yahudi yerleşimcilerin) Mescid-i Aksa baskınları, burada Talmudik ritüellere izin verilmesi ve Aksa'nın güneyindeki kazılarla, Aksa'nın hukuki, tarihi ve kutsal statüsüne yönelik ihlaller her gün artıyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Kudüs'teki Filistinlilerin, "İsrail'in saldırılarının artmasına rağmen topraklarına, mülklerine, kutsallarına" tutunduklarını, Arap ve Müslüman kardeşlerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu aktaran Hedmi, "Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümeti ve halkına Kudüs'e desteğinden dolayı" teşekkür etti.

Etiketler : Bakanlık İsrail yönetimi Filistinli bakan
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