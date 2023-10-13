Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: İsrail'in yaptığı etnik temizliktir
Kaynak: AA
Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, İsrail'in Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmeleri talebini "etnik temizlik ve insanlığa karşı suç" olarak tanımladı.
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, New York'taki BM binasında Arap Grubu ile bir araya gelmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Son gelişmeleri "ikinci Nekbe" olarak tanımlayan Mansour, Gazze Şeridi'nden 2,3 milyon Filistinliyi yerinden etmenin başka bir adının olmadığını söyledi.
Mansour, gazetecilerin İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları duyurması gerektiğini belirterek, böylelikle İsrail'in durdurulabileceğine işaret etti.
"Yarın uyanıp binlerce Filistinliyi enkaz altında bulmak istemiyoruz. Binlerce Filistinlinin öldürülmesini ya da açlıktan ölmesini istemiyoruz." diyen Mansour, Gazze'de güvenli bir yer bulunmadığını, her yerin tehlikeli olduğunu vurguladı.
Mansour, "İsrail'in yaptığı etnik temizliktir, insanlığa karşı suçtur." ifadelerini kullanarak, bu savaşın acilen sonlandırılması ve etnik temizliğin engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.
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