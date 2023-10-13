VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Hamas destekçileri, polis arabasını kaçırdı” iddiası yalanlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Köklü çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin'dir
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: İsrail'in yaptığı etnik temizliktir
İsrail'de 11 Ukrayna vatandaşı öldü
Batı'da İsrail'e dur diyen biri var! İspanya AB'yi Gazze'de 'katliamı' durdurmaya çağırdı
Bakanlıktan afetzedelere büyükbaş hayvan desteği
13 Ekim 2023 Cuma 22:30:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 22:30:00

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: İsrail'in yaptığı etnik temizliktir

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, İsrail'in Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmeleri talebini "etnik temizlik ve insanlığa karşı suç" olarak tanımladı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, New York'taki BM binasında Arap Grubu ile bir araya gelmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son gelişmeleri "ikinci Nekbe" olarak tanımlayan Mansour, Gazze Şeridi'nden 2,3 milyon Filistinliyi yerinden etmenin başka bir adının olmadığını söyledi.

Mansour, gazetecilerin İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları duyurması gerektiğini belirterek, böylelikle İsrail'in durdurulabileceğine işaret etti.

"Yarın uyanıp binlerce Filistinliyi enkaz altında bulmak istemiyoruz. Binlerce Filistinlinin öldürülmesini ya da açlıktan ölmesini istemiyoruz." diyen Mansour, Gazze'de güvenli bir yer bulunmadığını, her yerin tehlikeli olduğunu vurguladı.

Mansour, "İsrail'in yaptığı etnik temizliktir, insanlığa karşı suçtur." ifadelerini kullanarak, bu savaşın acilen sonlandırılması ve etnik temizliğin engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler : Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması Birleşmiş Milletler GAZZE
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX