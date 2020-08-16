Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi Masalha, BAE'den ayrıldı

Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi İsam Masalha BAE'den ayrıldı
Kaynak: AA
İsrail-BAE arasında imzalanan skandal normalleşme anlaşması sonrası Filistin yönetimi tepki olarak, Fetih Hareketi Merkez Komite Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi İsam Masalha'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldığını açıkladı. Rucub, Masalha'nın BAE'ye asla geri dönmeyeceğini ifade etti.
Genel Sekreter Rucub, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "(Abu Dabi) Büyükelçimiz (Masalha) bugün BAE'den ayrıldı ve oraya asla geri dönmeyecek." dedi.
Rucub, Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın, BAE'nin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi.
Öte yandan, AA muhabirinin ulaştığı kaynaklar, Büyükelçi Masalha'nın Ürdün'de olduğu ve bugün Batı Şeria'ya gideceği bilgisini verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.
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