Filistin'den Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek
Kaynak: AA
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye ve Suriye'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için sivil savunma ve sağlık ekiplerinin gönderileceğini duyurdu.
Iştiyye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
Başbakan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatları doğrultusunda, Türkiye ve Suriye'de binlerce can kaybı ve yaralanmaya yol açan depremde arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için sivil savunma ve sağlık ekiplerinin gönderileceğini ifade etti.
Iştiyye, arama-kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen bölgelere ulaşımını kolaylaştırmak ve yardımların iletilmesi çerçevesinde iki ülke makamlarıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığını aktardı.
- Filistin'den Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek
- Suriye'de depremde en az 1356 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı
- 'Amerikan arama-kurtarma ekipleri önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gidecek'
- Belarus, Türkiye'ye deprem nedeniyle arama kurtarma ekibi gönderecek
- Özbekistan'dan kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti
- Yunanistan Savunma Bakanı Panayotopulos, Akar'a taziyelerini iletti