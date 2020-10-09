  • BIST
    1150.49
  • Dolar
    7,9397
  • Euro
    9,3511
  • Altın
    483,6760
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Washington Büyükelçisi Kılıç: Azerbaycan başka bir ülkenin topraklarına saldırmıyor
Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet etti
Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Oktay'dan, Erdoğan'ın 'Eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımına destek
ABD'de Demokratlar, Kovid-19'a yakalanan Trump'ın görev yapabilirliğini tartışmaya açıyor
Filistin'den İsrail'in okul yıkımını durdurması için uluslararası topluma müdahale çağrısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'ABD ile ticari ilişkiler' açıklaması
Lübnan Hizbullahı: İsrail'le sınırı belirleme müzakerelerinin normalleşmeyle ilgisi yok
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova'dan Navalni açıklaması
Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Edizer tabiplik görevinden de açığa alındı
FETÖ firarisi emniyet müdürleri tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı
Çavuşoğlu, Fin ve Macar mevkidaşlarıyla görüştü
Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin 18 İran bankasına yaptırım kararına tepki
ABD'den İran'ın 18 bankasına yaptırım
MSB: 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Bakan Kurum, Büyük Çamlıca Camii külliyesinde yapımı süren müzeyi inceledi
Balıkesir'de otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Bakan Akar: Türkiye ve İtalya arasındaki iş birliğinin daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum
Fransa Açık'ın tek kadınlar finali belli oldu
Trump'tan canlı yayın tartışmalarının yüz yüze yapılması talebi
Başkan Erdoğan'ın ziyareti Katar basınında büyük yankı uyandırdı
BM: Her 16 saniyede bir bebek ölü doğuyor
09 Ekim 2020 Cuma 00:35:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 00:35:00

Filistin'den İsrail'in okul yıkımını durdurması için uluslararası topluma müdahale çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin hükümeti, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir okulu yıkma girişimini durdurması için uluslararası kurum ve kuruluşlara müdahale çağrısı yaptı.

Filistin hükümeti nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Batı Şeria’daki Ramallah kentinin doğusunda yer alan ve "C bölgesi" sayılan bölgedeki Ras Et-Tin okulunu yıkmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, okulun yakın zamanda, Fransa, Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İrlanda, İspanya, İsveç ve İngiltere’nin ortak finansmanıyla yapıldığına dikkat çekilerek, okulda 50 öğrencinin eğitim gördüğü kaydedildi.

Uluslararası topluma İsrail’in yıkımını durdurması için müdahale çağrısı yapılan açıklamada, okulun Filistinli 35 bedevi ailenin yaşadığı bölge halkına hizmet verdiği vurgulandı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, İsrail güçleri, 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve yapıyı yıktı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER