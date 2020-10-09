Filistin'den İsrail'in okul yıkımını durdurması için uluslararası topluma müdahale çağrısı

Filistin hükümeti nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Batı Şeria’daki Ramallah kentinin doğusunda yer alan ve "C bölgesi" sayılan bölgedeki Ras Et-Tin okulunu yıkmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, okulun yakın zamanda, Fransa, Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İrlanda, İspanya, İsveç ve İngiltere’nin ortak finansmanıyla yapıldığına dikkat çekilerek, okulda 50 öğrencinin eğitim gördüğü kaydedildi.

Uluslararası topluma İsrail’in yıkımını durdurması için müdahale çağrısı yapılan açıklamada, okulun Filistinli 35 bedevi ailenin yaşadığı bölge halkına hizmet verdiği vurgulandı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, İsrail güçleri, 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve yapıyı yıktı.