15 Kasım 2023 Çarşamba 10:57:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 10:57:00
Filistin'den acil uluslararası müdahale çağrısı
Kaynak: AA
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Filistin: İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırısı uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Binlerce kişiyi korumak için acil uluslararası müdahale çağrısı yapıyoruz.
Filistin: İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırısı uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Binlerce kişiyi korumak için acil uluslararası müdahale çağrısı yapıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
- Filistin'den acil uluslararası müdahale çağrısı
- Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlık sürüyor
- ABD Temsilciler Meclisinden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay
- Şifa hastanesinden kaçmaya çalışan Filistinlilere ateş açıldı
- Gazze hükümeti: Şifa Hastanesi'nin basılması savaş suçudur
- Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda