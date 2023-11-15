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Filistin'den acil uluslararası müdahale çağrısı
15 Kasım 2023 Çarşamba 10:57:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 10:57:00

Filistin'den acil uluslararası müdahale çağrısı

Kaynak: AA

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Filistin: İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırısı uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Binlerce kişiyi korumak için acil uluslararası müdahale çağrısı yapıyoruz.

Filistin: İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırısı uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Binlerce kişiyi korumak için acil uluslararası müdahale çağrısı yapıyoruz.

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Etiketler : filistin israil gazze şifa hastanesi
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