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Filistin'de uzun vadede çözüm tek noktaya çıkıyor: AB de 'iki devletli çözüm' dedi
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09 Kasım 2023 Perşembe 20:43:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 20:43:00

Filistin'de uzun vadede çözüm tek noktaya çıkıyor: AB de 'iki devletli çözüm' dedi

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in on yıllardır katliamlarını sürdürdüğü ve 7 Ekim'den bu yana soykırıma varan saldırılar gerçekleştirdiği Filistin topraklarında uzun vadeli bir çözüm için Avrupa Birliği de 'iki devletli çözüme yatırım yapmak' gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'ye yönelik insani yardım çabalarının kısa vadeli adımlar olduğunu belirterek, uzun vadede iki devletli çözüme yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çağrısı ile Paris'te yapılan "Gazze için Uluslararası İnsani Konferans"ta konuştu.

Birliğin Gazze'ye Mısır aracılığıyla yardım ulaştırmak için gösterdiği çabalara ve denizden insani koridor kurma çalışmasına değinen Von der Leyen, bunların kısa vadeli adımlar olduğunu belirtti.

Von der Leyen, "esas meselenin iki devletli çözüme bölgesel ve uluslararası ortaklarla birlikte yatırım yapmak" olduğunu vurguladı.

Konferansta konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise İsrail-Filistin meselesine yaklaşımda "çifte standart" olamayacağına dikkati çekerek, İsrail'in kendisini savunma hakkını, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kullanması gerektiğini dile getirdi.

"Gazze'deki insani durumun korkunç olduğunu görüyoruz." diyen Michel, çatışmalara insani ara verilmesi ve insani koridorlar oluşturulması çağrısında bulunarak, Birliğin Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelerine desteklerini yineledi.

Etiketler : AB İSRAİL FİLİSTİN ÇÖZÜM
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