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04 Eylül 2020 Cuma 22:41:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 22:41:00

Filistin'de OHAL 1 ay daha uzatıldı

Kaynak: AA

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Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yayımladığı kararnameyle OHAL süresini bugünden itibaren 1 ay daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

İlk olağanüstü hal işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Mart'ta ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından ilan edilmişti. Abbas'ın aldığı son kararla Filistin'deki OHAL'de 7'nci aya girilmiş oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs dahil tüm Filistin topraklarında Covid-19 nedeniyle toplam can kaybının 192'ye, vaka sayısının 32 bin 817'ye, iyileşenlerin sayısının da 22 bin 362'ye ulaştığını açıklamıştı.

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