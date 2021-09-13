Filistin'de koronavirüs: Yeni tedbirler alındı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, hükümetin haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla düğün ve taziye evleri başta olmak üzere alanlarda halkın toplanmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Giderek artan vaka sayılarının azaltılmasını sağlamak için tüm kamu kurumları ve hizmet alanlarının çalışmalarını düzenleyen yeni bir sağlık protokolünün de ilan edileceğini ifade eden Iştiyye, halka aşı olmak için acele etmeleri çağrısında bulundu.

VAKA SAYISI 400 BİNİ AŞTI

Öte yandan işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip KOVID-19 salgınında aktif vaka sayısındaki artış ise sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 699 kişinin KOVID-19 testinin pozitif çıktığı, 14 hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Vakalardan 1437'sinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 1789'unun ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün banliyölerinde tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Böylece, yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 4 bin 99 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 401 bin 803'e yükseldi.