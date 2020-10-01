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Filistin'de koronavirüs vaka sayısı 51 binin üzerine çıktı
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01 Ekim 2020 Perşembe 17:48:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 17:48:00

Filistin'de koronavirüs vaka sayısı 51 bini aştı

Kaynak: AA

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Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 376'ya, vaka sayısı 51 bin 62'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, biri Gazze'de, 7'si Batı Şeria'da toplam 8 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 376'ya çıktı.

Virüse yakalanan kişi sayısı da Doğu Kudüs'te 98, Gazze'de 127 ve Batı Şeria'da 296 olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 521 artarak 51 bin 62 oldu.

İyileşen hasta sayısının ise 42 bin 109'a ulaştığı Filistin'de vaka sayılarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

FİLİSTİN'DE İKİNCİ DALGA

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 1000'e yaklaştı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 10 bin civarında seyrediyor.

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