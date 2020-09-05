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05 Eylül 2020 Cumartesi 19:49:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 19:51:00

Filistin yönetimi: Sırbistan ve Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması açık bir saldırıdır

Kaynak: AA

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Filistin yönetiminden yapılan açıklamada,"Sırbistan ve Kosova'nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açmasının Filistin halkına, haklı davasına ve meşru haklarına yapılmış açık ve haksız bir saldırıdır." denildi.

Filistin yönetimi, Sırbistan ve Kosova'nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açma kararının, Filistin halkına ve meşru haklarına yapılmış açık bir saldırı olduğunu belirtti.

Sırbistan ve Kosova'nın, büyükelçiliklerini Kudüs'te açacaklarının duyurulmasının ardından Filistin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın, "Trump yönetiminin, İsrail yanlısı politikalarına ve direktiflerine boyun eğmeleri için ağırlığını ve nüfuzunu kullanarak pek çok ülkeye şantaj yaptığının yeni bir kanıtı olduğu" ifade edildi.

"Sırbistan ve Kosova'nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açmasının Filistin halkına, haklı davasına ve meşru haklarına yapılmış açık ve haksız bir saldırı olduğu" belirtilen açıklamada, Filistin'in dış siyasette sadece İsrail'le değil, işgalcinin yayılmacı politikalarını ve iktidardaki aşırı sağcı hükümetin tutumunu destekleyen Trump yönetiminin nüfuzuyla da mücadele ettiği vurgulandı.

Sırbistan hükümetinden konuyla ilgili resmi açıklama istendiği bilgisine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan kararlara dönük bu ihlalle ilgili olarak, söz konusu ülkelere dava açmak dahil tüm seçeneklerin masaya yatırılacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ülkesiyle ilişkileri normalleştirme kararı alan Kosova’nın, büyükelçiliğini Kudüs’te açacağını belirtmişti.

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