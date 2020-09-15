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15 Eylül 2020 Salı 22:34:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 22:34:00

Filistin Yönetimi: Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak

Kaynak: AA

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Filistin Yönetiminden, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin, "Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak." denildi.

Filistin Yönetiminden, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin, "Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak." denildi.

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