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01 Temmuz 2019 18:31 | Pazartesi

Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'e tünel tepkisi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nden Burak (Ağlama) Duvarı'na tünel açmasına tepki gösterdi.

Filistin Ulusal Konseyi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "ABD'nin desteklediği İsrail, işgali altındaki Kudüs'te Arap ve İslami değerlere yönelik saldırganlığa devam ediyor." ifadelerine yer verildi. 

Birleşmiş Milletler, UNESCO, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatının kararlarının ABD ve İsrail tarafından gözardı edilerek umursanmadığına işaret edilen açıklamada, Araplara ve Müslümanlara yönelik bir kışkırtma olarak nitelendirilen tünel açılışı kınandı.

Ne olmuştu? 

İsrail makamları, dün, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan bir tünelin açılışını gerçekleştirmişti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katılmıştı.

Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce "Davud’un Şehri" olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören "Shalem" projesinin bir parçası.

Filistinliler ise Doğu Kudüs'ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürerek, İsrail'in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs'ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.

AA

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