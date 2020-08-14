  • BIST
    1083.83
  • Dolar
    7,3702
  • Euro
    8,7406
  • Altın
    460,9350
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB'den Atina'ya Türkiye uyarısı
Belçika'da okullar 1 Eylül'de açılacak
İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
Bakan Çavuşoğlu, Pompeo'yla Doğu Akdeniz'deki durumu görüşecek
İzmir ulaşımında 'aktarma ücretleri' değişti
Fransa'da ölenlerin sayısı 30 bin 406'ya yükseldi
Yunan-Rum ikilisi AB'den beklediğini bulamadı
Başkan Erdoğan Güneysu'da
ABD yönetimi, İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyan 4 tankere el konulduğunu açıkladı
Trump, Demokrat rakibi Biden'i hedef aldı: Orta Doğu'daki ülkelerin ismini bile bilmiyor
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kendisini protesto edenleri 'sükunete' çağırdı
Filistin Ulusal Konseyi: BAE'nin İsrail ile normalleşmesi, Filistin davasına açık bir saldırı
Beşiktaş'ın rakibi Ninua'yı transfer etti
Pompeo, Yunan mevkidaşı ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2019 geliri açıklandı
Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü
Bakan Koca 14 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail-BAE anlaşmasına tepki: Türkiye için yok hükmündedir
Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon: 17 gözaltı
İsrail ve BAE anlaşması Batı'yı memnun etti, Filistinlileri üzdü
İnegöl'de 15 Eylül'e kadar ormanlara giriş yasaklandı
Bakan Selçuk: Cezaevi için bir ilki gerçekleştiriyoruz
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hastaneye kaldırıldı
14 Ağustos 2020 Cuma 21:10:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 21:10:00

Filistin Ulusal Konseyi: BAE'nin İsrail ile normalleşmesi, Filistin davasına açık bir saldırı

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin Ulusal Konseyi, BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki göstererek, anlaşmayı "Filistin halkına ve davasına yönelik açık bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Filistin Ulusal Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki göstererek, bu anlaşmayı "Filistin halkına ve davasına yönelik açık bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Merkezi Ürdün'de bulunan, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı konseyden yapılan yazılı açıklamada, Filistin davasının pazarlık, anlaşma, yalan iddialara boyun eğmeyeceği ve BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasındaki gibi utanç verici şekilde kullanılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

"İsrail-BAE-ABD üçlü ilanı, halkımızın haklarına, kutsal davasına, Arap ve İslam aleminin Filistin'deki haklarına ve Mescid-i Aksa'ya karşı açık bir saldırı kabul edilir." ifadelerine yer verilen açıklamada, Filistin halkına destek olmak isteyenlerin bu halkı sırtından bıçaklayacak, zayıflatacak bir anlaşmayı imzalamayacağını kaydetti.

Arap Parlamentosu, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği ile Arap ve İslami parlamentoları başkanlarını BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki göstermeleri ve onunla mücadele etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, Abu Dabi'den bir Arap ülkesi için Arap ve İslam sabitelerinden "açıkça sapma" anlamına gelen bu anlaşmadan vazgeçmesi istendi.

BAE'nin yaptığı şeyin, Filistin davasını kabul edilemeyecek şekilde kullanmak, işgalcilerin menfaatine olacak şekilde Filistin'e ve halkına ihanet olduğu kaydedilen açıklamada, bunun BAE halkının ve iradesinin gerçek tutumunu yansıtmadığı vurgulandı.

BAE'nin veya başka bir tarafın Filistin halkı yerine konuşma hakkı bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, bu anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Arap ülkelerini bu tutumlarından vazgeçmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail-BAE anlaşmasına Arap ülkelerinden Mısır, Bahreyn ve Umman destek vermişti.

Trump anlaşmayı duyurdu, İsrail ve BAE doğruladı

İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak açıklamayı da paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yaptı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER