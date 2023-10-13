Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze için acil müdahale çağrısında bulundu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik saldırganlığının artması nedeniyle hastanelere ulaştırılan çok sayıda yaralı var. Kentteki hastanelerin ameliyathanelerinde çalışan ekipler ciddi baskı altında." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı Operasyon Daire Başkanı Hani Hamade de açıklamasında Gazze'deki hastanelerde yüzlerce ağır yaralının gerekli müdahalelerin yapılması için uzun kuyruklar oluşturduğunu aktardı.

Operasyon ve sağlık ekiplerinin günün 24 saati çalıştığını ve operasyonların yoğunluğu nedeniyle ciddi yorgunluk yaşadığını vurgulayan Hamade şunları kaydetti:

"Acil tıbbi ihtiyaçların sağlık tesislerine taşınması ve yaralıların Gazze Şeridi dışına nakledilmesi için güvenli koridorlar açılarak binlerce yaralının kurtarılması için ilgili tüm tarafların hızlı müdahale etmesi gerektiği çağrısında bulunuyoruz. Bununla birlikte kentteki tıbbi ekipleri desteklemek için de sağlık heyetlerinin kente gönderilmesi talebinde bulunuyoruz."

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.