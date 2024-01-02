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Filistin Kızılayı: İsrail'in Han Yunus'taki merkezimize saldırısında çok sayıda kişi öldürüldü
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02 Ocak 2024 Salı 16:59:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 16:59:00

Filistin Kızılayı: İsrail'in Han Yunus'taki merkezimize saldırısında çok sayıda kişi öldürüldü

Kaynak: AA

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Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde yer alan merkezlerine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Han Yunus'taki merkezlerinin 8. katını hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda yerinden edilmiş Filistinlilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda kaç Filistinlinin öldürüldüğü veya yaralandığına ilişkin net bilgi verilmedi.

"İsrail SİHA'ları Emel Hastanesi çevresini hedef alıyor"

Öte yandan Filistin Kızılayı, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Han Yunus'taki el-Emel Hastanesi ve Kızılay merkezi çevresini hedef aldığını da kaydetti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bomba yağdıran İsrail ordusu, bölgede çok sayıda hastane ve sağlık kuruluşunu hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail güçlerinin 28 Aralık'ta Emel Hastanesi çevresine yönelik saldırıda en az 10 Filistinli öldürülmüş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Etiketler : Kızılay israil Gazze
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