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Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesinde yakıt 48 saat içinde tükenecek
07 Kasım 2023 Salı 00:47:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 00:47:00

Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesinde yakıt 48 saat içinde tükenecek

Kaynak: AA

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Filistin Kızılayı, Gazze'de binlerce yerinden edilmiş kişi ile yüzlerce yaralıyı barındıran Kudüs Hastanesinin yakıtının 48 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs Hastanesi'nin jeneratörlerini çalıştırmak için kullanılan yakıtın 48 saat içinde tükeneceği, dolayısıyla resüsitasyon ekipmanlarının ve yoğun bakım bölümlerinin hizmet dışı kalacağı vurgulandı.

Tıbbi malzeme ve ilaç kıtlığının yanı sıra sağlık personeli, hastalar ve yaralılar için büyük miktarda yiyecek ve içme suyu sıkıntısı yaşandığı aktarılan açıklamaya göre, üç haftadan fazla bir süreden bu yana 14 bini aşkın yerinden edilmiş kişi şu anda hastanede kalıyor.

Açıklamada, sağlık ve yardım sektöründe çalışan uluslararası kurum ve kuruluşlara acilen yardım ve gerekli ihtiyaçları Gazze'ye ulaştırmaları çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : batı şeria gazze filistin
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