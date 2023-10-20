Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanlar sonucu Gazze'de 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail basını ise 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığını aktardı.

HAMAS LİDERİ: İSRAİL'İN SALDIRILARI BÖLGESEL SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği açıklamasında bulundu.

Heniyye, yayımladığı video kaydında, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan cephesinde İsrail'le yaşanan çatışmalar ile siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin, manevi destek için İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Heniyye, Washington yönetiminin tüm bu çabalarına rağmen "Gazze'ye saldırılar konusunda İsrail'e bölgesel ve uluslararası destek sağlama ve Araplara, tehciri kabul ettirme"de başarılı olamadığını belirtti.

Hamas lideri, "Gazze'ye yönelik bu vahşi saldırıların, yıkımın ve kan dökmenin devam etmesi durumunda, bunun, bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısı yaptıklarını" kaydetti.

Geçen günlerde Arap ve İslam dünyasından pek çok yetkiliyle bir araya geldiklerini söyleyen Heniyye, bu görüşmelerde, "çözümün ancak işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu dile getirdiklerini ve işgalci komutanların işledikleri suçlardan ötürü yargılanmasını ve Gazze'ye bir an evvel yardımların ulaştırılmasını talep ettiklerini" dile getirdi.

Heniyye son olarak, halkları cuma günü "Gazze'ye saldırılar dursun, tehcir ve alternatif vatana hayır" sloganıyla sokağa inmeye çağırdı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:17 Tunus Kültür Bakanlığı, "acımasız siyonist saldırganlığına maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma" amacıyla 34. Kartaca Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.

05:58 Filistin'in Bogota Büyükelçisinin kızı, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya "Filistin'e yönelik desteği" dolayısıyla teşekkür mektubu gönderdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

06.07 Yemen, Filistin halkının desteklemesi için "acilen harekete geçme" çağrısında bulundu

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, İsrail'in açık saldırganlığına ve geniş çaplı bir savaş suçuna maruz kalan Filistin halkını desteklemek için acil eylem çağrısında bulundu.

Saba resmi haber ajansının verdiği bilgiye göre, Abdulmelik, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ve ABD'nin Sana Büyükelçisi Stephen Fagin ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Abdulmelik, görüşmede, Yemen yönetimi, hükümeti ve halkının Filistin meselesine yönelik sabit tutumunu vurguladı.

Görüşmede sırasında, "Açık bir saldırıya, tam kapsamlı bir savaş suçuna ve Siyonist işgal güçlerinin soykırım girişimine maruz kalan Filistin halkını desteklemek için acilen harekete geçilmesi" çağrısı yapan Abdulmelik, şunları kaydetti:

"Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alan, yüzlerce çocuk ve kadının ölümüne ve yaralanmasına neden olan vahşi bombalama, tüm sözleşmeleri ve uluslararası insani hukuku ihlal eden iğrenç bir suçtur."

05.49 | İsrail ordusu Gazze'de sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, hava saldırılarında 9 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'dan geçen haberde ise "Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evin bombalanması sonucu çoğu çocuk ve kadın en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı." bilgisine yer verildi.

05.29 | Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanı Huri: "İsrail Gazze'de soykırım planı uyguluyor"

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinin Başkanı Remzi Huri, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndekilere karşı "soykırım" planı uyguladığını söyledi.

Huri, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması bir savaş suçudur." ifadelerine yer vererek, İsrail'in, Filistinli sivillere ve ibadethanelere karşı devam eden suçlarına bir yenisinin daha eklendiği belirtti.

"İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımıza karşı soykırım planı uyguladığına dair resim tüm dünyaya açık hale geldi." ifadesini kullanan Huri, şunları kaydetti:

"Müslüman ve Hıristiyanlardan oluşan yaklaşık 500 Filistin vatandaşının barındığı kilisenin hedef alınması, İsrail işgalinin ana hedeflerinin çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere savunmasız vatandaşlar olduğunu doğruluyor."

Kilise İşleri Yüksek Komitesi de yazılı açıklamasında, kilisenin doğrudan hedef alındığına dikkati çekerek, "Bu, Cenevre Sözleşmesi ve birçok uluslararası anlaşma kapsamında bir savaş suçudur. Bu, Gazze Şeridi'nde, Kudüs'te ve işgal altındaki çeşitli Filistin topraklarında, Filistinli sivillere ve ibadet yerlerine karşı devam eden işgal suçlarına eklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Komite, Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'nin dünyanın en eski üçüncü kilisesi olduğunu ve orijinal inşaatının 425 yılına dayandığını kaydetti.

05.11 | İsrail, Gazze'de bir camiyi daha vurdu

İsrail ordusunun hava saldırılarında Gazze Şeridi'nde bir caminin daha tamamen yıkıldığı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, 18 Ekim'de "İsrail 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tarihi cami ve kilise de var." açıklamasında bulunmuştu.

03.11 | Biden, ulusa seslendi: Hamas gibi teröristler ile Putin gibi diktatörlerin kazanmasına izin veremeyiz, Kongre'ye "İsrail ve Ukrayna bütçesi" göndereceğim

ABD'de ulusa seslenen Başkan Biden, "İsrail'in geçmişten daha da güçlü olmasını sağlayacağız. Kongre'ye yarın bir bütçe paketi göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak" dedi.

Biden, Kongre'ye bir paket göndereceğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Masum Filistinlilerin yaşadıklarını görmezden gelemeyiz. Hamas ve Putin etrafındaki demokrasileri yok etmeye çalışıyor. Hamas gibi teröristler ile Putin gibi diktatörlerin kazanmasına izin veremeyiz. Buna izin veremem. Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri önümüzdeki on yılların geleceğini belirleyecek. Bölgedeki diğer hasım aktörlerin İsrail'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlayacağız. Kongreye yarın bir bütçe paketi göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak. Hem Ukrayna'nın hem de İsrail'in savunulmasına yardımcı olmak için, Kongre'den daha önce görülmemiş bir bütçe talep edeceğim."

02.30 | ABD, Ukrayna'ya tahsis edilen top mermileri İsrail'e gönderecek

Axios haber sitesi, ABD'de Biden yönetiminin Ukrayna'ya tahsis edilen "on binlerce top mermisini" İsrail'e göndermeyi planladığını bildirdi.

Axios'un üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail ordusunun ve savunma bakanlığının Washington'a, "Gazze'ye yapılacak bir kara saldırısına hazırlanmak için acilen top mermilerine ihtiyaçları olduğunu" söylediğini belirtti.

Haber kaynağı, İsraillilerin İsrail-Lübnan sınırında olası bir gerilim nedeniyle topçu silahlarına ihtiyaç duyduklarını da söylediğini belirtti.

01.53 | İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail Gazze'nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz susuz bıraktı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in 11 Ekim'de Gazze'nin suyunu keserek 600 bin insanı temiz sudan yoksun bıraktığını duyurdu.

HRW'nin, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukasıyla Filistinli çocukları ve diğer sivilleri büyük bir risk altında bıraktığı aktarıldı.

01.49 | Hamas lideri Heniyye: Gazze'ye dönük saldırılar bölgesel savaşa dönüşebilir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Heniyye, yayımladığı video kaydında, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan cephesinde İsrail'le yaşanan çatışmalar ile siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin, manevi destek için İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Heniyye, Washington yönetiminin tüm bu çabalarına rağmen "Gazze'ye saldırılar konusunda İsrail'e bölgesel ve uluslararası destek sağlama ve Araplara, tehciri kabul ettirme"de başarılı olamadığını belirtti.

Tüm baskılara rağmen Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilerin tehcir edilmesi konusundaki tavrının çok net olduğunu kaydeden Heniyye, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin toplantılarında da bunun vurgulandığını ifade etti.

Başta Mısır olmak üzere Arapların ve İslam ülkelerinin tehcire karşı duruşunu öven Heniyye, bu duruşun desteklenmesi çağrısı yaptı.

Heniyye, ABD yönetiminin, diğer cepheleri saf dışı bırakma ve insanları İsrail'in yalanlarına inandırma konusunda da başarılı olamadığını aktardı.

Hamas lideri, "Gazze'ye yönelik bu vahşi saldırıların, yıkımın ve kan dökmenin devam etmesi durumunda, bunun, bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısı yaptıklarını" kaydetti.

Geçen günlerde Arap ve İslam dünyasından pek çok yetkiliyle bir araya geldiklerini söyleyen Heniyye, bu görüşmelerde, "çözümün ancak işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu dile getirdiklerini ve işgalci komutanların işledikleri suçlardan ötürü yargılanmasını ve Gazze'ye bir an evvel yardımların ulaştırılmasını talep ettiklerini" dile getirdi.

Heniyye son olarak, Filistin halkı ile Arap ve İslam dünyasını cuma günü "Gazze'ye saldırılar dursun, tehcir ve alternatif vatana hayır" sloganıyla sokağa inmeye çağırdı.

01.46 | İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinde 3 Hizbullah üyesini hedef aldık

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden tanksavar füzeleri fırlatma girişimi gerekçesiyle Hizbullah üyelerinden oluşan 3 kişilik bir "hücreyi" hedef aldığını açıkladı.

01.24 | Medya hakları grubu, savaşın başlamasından bu yana 21 gazetecinin öldürüldüğünü söyledi

01.05 | Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden İsrail'in Gazze'deki kilise saldırısına kınama

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıyı kınadı.

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, Gazze Şehri'ndeki kilise binalarından birini hedef alan İsrail saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim yerlerini bombalaması sonucu evlerini kaybeden çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum vatandaşları korumak için sağlanan barınakların yanı sıra kiliselerin ve onlara bağlı kurumların hedef alınmasının göz ardı edilemeyecek bir savaş suçu teşkil ettiği vurgulandı.

Patrikhanenin ve diğer kiliselerin, Baptist Hastanesi, okullar ve diğer sosyal kurumların tesis ve barınaklarına açık bir şekilde saldırılmasına rağmen, ihtiyaç sahibi insanlara yardım, destek ve barınma sağlama şeklindeki dini ve ahlaki görevlerini yerine getirmeye devam etmekte kararlı olduğu aktarıldı.

İsrail'in sivillerin bulunduğu bu kurumların boşaltılması yönündeki taleplerinin devam ettiği ve bu konuda kiliselere uygulanan baskıların olduğu bir dönemde bile patrikhanenin dini ve ahlaki görevini sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, patrikhanenin, savaş ve barış zamanlarında ihtiyaç duyulan her şeyin sağlanması konusunda dini ve insani görevinden vazgeçmeyeceği ifade edildi.

23:55 | İsrail: Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek

İsrail ordusu sözcüsü Hagari, düzenlediği basın toplantısında "Şu aşamada, Gazze'ye yardım girişi olmayacağını herkesin bilmesini istiyorum. Gazze'ye açılan sınır kapıları hala kapalı. Yardım girişlerinin vakti geldiğinde bunu açıklayacağız" dedi.

23.45 | Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "Maalesef Gazze'de işler sakinleşecek gibi görünmüyor"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in yaklaşık iki haftadır aralıksız saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin "Maalesef (Gazze'de) işler sakinleşecek gibi görünmüyor, bu da bizi daha fazla çalışmaya sevk ediyor." dedi.

Savaşın genişlemesinin daha yıkıcı olacağını, dolayısıyla seçeneklerinin "barışçıl ve diplomatik" yollar olduğunu dile getiren Safedi, şöyle konuştu:

"İsrail'le savaşa girmemizi isteyenler; bunu sonlandırabilecek ve yansımalarını güvence altına alabilecek miyiz? Arapların İsrail ile savaşmak istediği söyleniyor. Bu siyasi bir söylemdir. Hepimiz Filistinlilerin haklarını veren ve İsrail'in güvenliğini garanti eden bir barış istiyoruz."

23.31 | Anglikan Kilisesi: İsrail, saldırıdan önce Gazze'deki hastanenin boşaltılmasını istedi

İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırıdan önce Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne hastanenin boşaltılması için üç kez bildirimde bulunduğu bildirildi.

Anglikan Başpiskoposu Hosam Naoum, düzenlediği basın toplantısında, "Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri olmak üzere üç kez hastanenin boşaltılması yönünde bildirimde bulundular. Hastane salı günü bombalandı." dedi.

İletişimin telefonla sağlandığını söyleyen Naoum, saldırıyı bir "suç" ve "katliam" olarak nitelendirdi.

Naoum, bölgedeki çatışmalarda ortaya çıkan şiddet konusunda kilise liderleri olarak her zaman uyarıda bulunduklarını vurguladı.

Saldırıdan sorumlu taraf sorulduğunda, "Bildiğimiz tek şey televizyondan gördüklerimiz. Ayrıca biz sorumlu tarafı belirleyecek askeri uzmanlar değiliz." cevabını veren Naoum, İsrail'in saldırılarında Gazze'deki birçok yerin bombalandığını ve sahadaki gerçeklerin bu olduğunu kaydetti.

El-Ehli Baptist Hastanesi, tarihi nedenlerle Baptist hastanesi olarak biliniyor ancak 1980'lerin başından bu yana Anglikan Kilisesi ya da İngiltere Kilisesi'ne bağlı hizmet veriyordu.

23.26 | İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi kiliseyi bombaladı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu.

Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

23:10 | Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı

Irak'ta ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne insansız hava araçları ve roketlerle saldırı düzenlendi.

Hava üssünün İHA ve roketlerle hedef aldığı ve üssün içinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu öğrenildi. Olayda can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.