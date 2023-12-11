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11 Aralık 2023 Pazartesi 06:07:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 06:07:00

Filistin hükümeti: Hamas siyasi haritanın bir parçası

Kaynak: AA

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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Hamas'ın Filistin'deki siyasi haritanın bir parçası olduğunu ve İsrail'in bunu yok edemeyeceğini söyledi.

Başbakan Iştiyye, Katar'da düzenlenen 21. Doha Forumu'nda konuştu.

Filistinlilerin gelecekten değil bugünkü durumlarından endişe ettiğini belirten Iştiyye, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulması çağrısını yineledi.

Iştiyye, Filistin'in geleceğini inşa etmenin ancak yerel uzlaşıyla mümkün olacağını vurguladı.

Hamas'tan vazgeçmediklerinin altını çizen Filistin Başbakanı, "Hamas'ı Filistin'deki siyasi haritanın bir parçası olarak görmemiz önemli. İsrail'in Hamas'ı yok edeceği iddiası ise gerçekleşmeyecek, biz bunu reddediyoruz." dedi.

Filistin Başbakanı Iştiyye, 75 yıldır acılar yaşayan Filistin halkı için kapsamlı siyasi çözüm istediklerini ve ihtiyaç duydukları tek şeyin işgalin sona ermesi olduğunu belirtti.

Filistin topraklarındaki çekişmenin ekonomik veya askeri değil, siyasi çözüm gerektirdiğinin altını çizen Iştiyye, askeri yollara başvuran İsrail yönetimin her defasında başarısız kaldığını kaydetti.

Iştiyye, hiçbir siyasi hedefi gerçekleştirmeyen İsrail'in, Gazze'de önüne gelen her şeyi öldürerek intikam almaya çalıştığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde 60 günde öldürülen 16 bini aşkın Filistinlinin üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkati çeken Iştiyye, Ukrayna'da 600 gün devam eden savaşta ise 7 bin kişinin öldüğünü hatırlattı.

Filistin Başbakanı Iştiyye, Uluslararası Ceza Mahkemesini İsrail'e hesap sormak için geç kalmakla eleştirdi ve Filistin topraklarında işlenen suçlara karşı adaletin derhal tecelli etmesi gerektiğini söyledi.

Etiketler : Filistin Başbakanı Iştiyye Hamas
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