VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı
Bakan Tunç'tan TTB açıklaması: Kararı yargı verdi
"Fahiş fiyatla mücadele devam edeceğiz"
Van'da 4,6 ton toz esrar ele geçirildi
Yunanistan, Türkiye ile birleştirici unsurlara odaklanmak istiyor
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor
01 Aralık 2023 Cuma 14:15:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 14:15:00

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını "soykırım savaşı" olarak nitelendirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 7 günlük geçici ateşkesin hemen ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik soykırım savaşını, Filistinli sivillerin sürekli hedef alınmasını ve evlerinin başlarına yıkılmasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürerek insani felaket ve zorla yerinden etme suçlarına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde 2 milyondan fazla Filistinlinin bombardıman altında yaşadığına ve temel insani ihtiyaçlarının yokluğu nedeniyle başvurabilecekleri başka bir yer olmadığına işaret edilen açıklamada, devam eden İsrail saldırılarının "Filistinli sivilleri etkilediği, uluslararası hukuku ve sivilleri korumaya yönelik normları ihlal ettiği" vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıların derhal durdurulması için ABD'yi ve uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

Etiketler : israil gazze savaş soykırım
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
Her şarkının anısı var

Her şarkının anısı var
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX