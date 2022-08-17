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17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00:00

Filistin Devlet Başkanlığından Abbas'ın "İsrail 50 Holokost işledi" sözlerine ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Holokost'un modern insanlık tarihinde işlenmiş en vahşi suç olduğunu vurguladığı ve hiçbir şekilde Holokost'un ayrı bir yeri bulunduğunu inkar etmediği bildirildi.

Filistin Devlet Başkanlığı, Mahmud Abbas'ın, Almanya ziyareti sırasında dile getirdiği "İsrail 1947'den bugüne, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi." şeklideki sözlerine gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Abbas'ın "Holokost'un modern insanlık tarihinde işlenmiş en vahşi suç olduğunu" vurguladığı ve söz konusu ifadelerinin "Holokost'un ayrı bir yeri olduğunu inkar etmediği" kaydedildi.

Abbas'ın Holokost'u kınadığı ve Almanya'daki sözleriyle kastının "İsrail güçlerinin Büyük Felaket'ten (Nekbe) bu yana Filistin halkına karşı işlediği suçlara, katliamlara işaret etmek ve bu suçların bugüne kadar sona ermediğini vurgulamak" olduğu ifade edildi.

ABBAS NE DEMİŞTİ?

Abbas, dün Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaretinde Alman Başbakan Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İsrail'in Filistin'de 50 Holokost işlediğine" yönelik ifadeler kullanmıştı.

Filistinli lider, "1972'de Münih Olimpiyatları sırasındaki saldırı nedeniyle Filistinliler adına İsrail ve Almanya'dan özür dileyip olayın aydınlatılmasına yardımcı olup olmayacağının" sorulması üzerine, İsrail'in 1947'den bugüne kadar Filistinlileri öldürdüğünü hatırlatmıştı.

Abbas, "1947'den bugüne İsrail, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi. Filistinliler her gün İsrail ordusu tarafından öldürülüyor. Bu yeter; artık barışı, güvenliği ve istikrarı sağlayalım." demişti.

Abbas'ın bu ifadelerine İsrail hükümetinden tepkiler gelmişti.

Etiketler : filistin devlet başkanlığı mahmud abbas israil holokost
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