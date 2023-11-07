"Filistin Devlet Başkanı Abbas'a suikast" girişimi iddiasıyla paylaşılmıştı: Gerçek başka çıktı

Kısa süre içinde farklı hesaplar tarafından paylaşılan görüntülerin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna yönelik silahlı saldırı anlarını gösterdiği ve saldırıda Abbas'ın korumalarından birinin öldüğü öne sürüldü.

İddia dakikalar içinde yüzbinlerce kez görüntülendi ve gönderilerin altına yüzlerce yorum yapıldı.

BULGULAR

Teyit Hattı, bölgedeki kaynaklardan görüntünün Ramallah'ta bulunan Celesun (Jalazone) mülteci kampında kayıtlara geçtiği bilgisine ulaştı. Birçok açık kaynakta Filistin'in güvenlik güçlerinin bu kampta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlediği ve bu operasyonlar sırasında çatışmalar yaşandığı bilgisi yer aldı. Bölgeden gelen görüntüler de Palestine Army adlı TikTok hesabı tarafından paylaşıldı.

X'te 'Celesun Mülteci Kampı' ifadesinin Arapça karşılığı " مخيّم الجلزون " ifadeleri aratılınca Arapça yayın yapan birçok haber kaynağının aynı görüntüyü paylaştığı görüldü.

تبادل اطلاق نار بين «خارجين عن القانون» والأجهزة الأمنية الفلسطينية في مخيم الجلزون قرب رام الله، وإصابة نقيب بجروح خطيرة pic.twitter.com/S2LNaA1uiP — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) November 7, 2023

Kudüs merkezli haber yapan Al Quds Gazetesi'nin resmi hesabının da aynı görüntüyü Türkçe hesapların iddiasından saatler önce "Ramallah yakınlarındaki Celesun kampında kanun kaçakları ile Filistin güvenlik teşkilatları arasında çıkan çatışmada bir yüzbaşı ağır yaralandı" ifadeleriyle paylaştığı görüldü.

Bölgedeki güvenilir haber kaynakları görüntünün Ramallah'taki Celesun Mülteci Kampı'ndaki uyuşturucu satıcılarına yönelik çatışmalar esnasında kaydedildiğini duyurdu.

Görüntünün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yönelik suikast girişimini gösterdiği iddası gerçeği yansıtmıyor.