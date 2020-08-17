  • BIST
    1080.36
  • Dolar
    7,3907
  • Euro
    8,7605
  • Altın
    464,8160
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cammu Keşmir'de sıcak çatışma: 3 ölü
"1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde tamamlayacağız"
Gaziantep'te kaçakçılara operasyon: Bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bakan Albayrak paylaştı: Tarihi rekor kırdı
7 Türk şirketi savunma devleri arasında
MEB duyurdu! LGS nakil sonuçları açıklandı
Alman büyükelçinin 'Ali Paşa' paylaşımı Yunan'ı kızdırdı
Virüs tedavisinde yeni umut: Kanda kalabilen T hücresi Kovid-19'u tanıyor
Dünyada tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 21 milyon 827 bini aştı
Brezilya ve Hindistan'da ağır bilanço
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Brent petrolün varil fiyatı yükseliyor
CHP'li başkanın açılış oyunu: 10 yıl önce açılmış kampı açtılar!
Tokyo'da yüksek hava sıcaklığı can aldı: 27 ölü
Yeni Zelanda'da korona nedeniyle seçimler 17 Ekim'e ertelendi
Bahreyn de aynı ihanete imza atacak: Manama'da İsrail elçiliğinin yeri hazırlanıyor
Türkiye 3 ülke ismi verdi: Sinsi ittifakın farkındayız
IKBY: Bağdat Erbil'e aylık yaklaşık 266 milyon dolar bütçe gönderecek
BAE'den sonra bir ülke daha ihanet sırasında! İsrail İstihbarat Bakanı: BAE'den sonra Sudan ile norm ...
Abbas, Paris'teki zirve öncesi Macron'a ağzının payını verdi: Bizim adımıza konuşamazsınız
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait noktaları vurdu
Feci kaza! Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos depremi' paylaşımı!
BAE- İsrail anlaşması sonrası, iki ülke dışişleri bakanları telefonda görüştü
17 Ağustos 2020 Pazartesi 08:01:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 08:04:00

Filistin Devlet Başkanı Abbas Paris'teki zirve öncesi Macron'a ağzının payını verdi: Bizim adımıza konuşamazsınız

Kaynak: AA

ABONE OL

Ortadoğu'da söz sahibi olmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı istişare için Paris'e davet etti. Daveti kabul eden Abbas görüşmede, Macron'a "Ne BAE'nin ne de başka bir devletin Filistin halkı adına konuşma hakkı var. Filistin meselesinin, normalleşme gerekçesi ya da başka bir sebeple kullanılmasını kabul etmeyeceğiz." diyerek uyarıda bulundu.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistinli mevkidaşı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede, Orta Doğu'daki barış için çalışmaya kararlı olduğunu ifade ettiğini aktaran Macron, "Uluslararası hukuka saygılı adil bir çözüme ulaşmak için müzakerelerin yeniden başlatılması bir öncelik olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

- "NE BAE'NİN NE DE BAŞKA BİR DEVLETİN FİLİSTİN HALKI ADINA KONUŞMA HAKKI VAR"

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise Abbas görüşmede Fransız mevkidaşına, "Ne Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ne de başka bir devletin Filistin halkı adına konuşma hakkı var. Başka bir Arap ülkesinin de benzer bir adım atması durumunda BAE'ye karşı takındığımız tutumu sergileyeceğiz. Filistin meselesinin, normalleşme gerekçesi ya da başka bir sebeple kullanılmasını kabul etmeyeceğiz." dedi.

Macron'un Filistin meselesiyle ilgili konuların istişaresini tamamlamak üzere kendisini Paris'e davet ettiğini aktaran Abbas, ziyaret tarihinin en yakın zamanda belirlenmek üzere daveti kabul ettiğini kaydetti.

- BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER