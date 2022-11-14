"Netanyahu barışa inanmıyor ancak onunla çalışmak zorundayız"

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, Mısır'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuştu.

İsrail'de yeni hükümeti kurma görevini alan aşırı sağcı Likud Partisi lideri Netanyahu'ya değinen Abbas, "Netanyahu'yu uzun zamandan beri tanıyorum ve onunla çok çalıştım. O barışa inanmayan bir adamdır, işgalin sonsuza kadar kalıcı olacağına inanıyor." dedi.

Başka seçenekleri olmadığı için Netanyahu ile çalışmak zorunda kalacaklarını dile getiren Abbas, halk direnişine bağlılıklarını teyit ederek, silahlı mücadele yerine siyasi araçları kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Filistin meselesinde, ABD'nin müdahil olduğu 1993 yılından beri bir adım dahi ilerleme kaydedilmediğini söyleyen Abbas, "ABD'li yetkililerle iletişimlerimiz sürüyor ve İsraillilerle de görüşmeler oluyor. Bizler de kendilerine (İsraillilere), Oslo Anlaşması'na aykırı olan tek taraflı çalışmaları durdurmalarını ilettik." diye konuştu.

"HAMAS, FKÖ'YÜ FİLİSTİN HALKININ TEMSİLCİSİ OLARAK KABUL ETMELİ"



ABD'nin Joe Biden yönetimi dönemindeki tutumuna da değinen Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin, İsrail'i tanıdıktan sonra Filistin olan ikinci devleti tanıma gibi bir adım atmadığına işaret etti.

Abbas, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı konusuna ilişkin ise "Hamas'ın, uluslararası meşruiyetin yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) Filistin halkının temsilcisi olarak kabul etmesi gerekiyor." dedi.

Cezayir'de uzlaşı anlaşmasının sağlandığını ve geriye bunun uygulanmasının kaldığını aktaran Abbas, "Üzerinde mutabık kaldığımızı uygulamak için bir araya geleceğiz. Tabi ki dünyadaki önemli bazıları, bu uzlaşının sonuç vermesini istemiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin seçimleri konusuna da değinen Abbas, "Bizim önümüzde bir tek sorun var. İsrail, Kudüs'te seçimlerin gerçekleşmesine izin vermiyor. Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'ün olmadığı hiçbir seçimi yapamam." diye konuştu.

Abbas, Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin ile ilgili kararlarına ilişkin ise, "BM'den ümidi kesmek üzereyiz. BM Genel Kurulu'ndan 754 ve BMGK'den 94 karar çıktı ancak bunlardan hiçbirini uygulamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, tüm baskılara rağmen Filistin'in BM'ye tam üyeliği için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.